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超乎預期！美國失業率下降 川普將開記者會
美國勞動部統計，5月分就業人數增加250萬，失業率從14.7%降至13.3%，遠超過多數經濟學家原本預期。
美國總統川普顯得相當振奮，連續推文傳達這個訊息，並表示將在上午10時舉行記者會。
美國財金新聞頻道（CNBC）報導指，這表示經濟走勢的轉向將在最近發生。
路透則報導，盡管復甦之路漫長，但因新冠肺炎引起的經濟衰退可能已經結束；且路透提到，調查顯示，消費者信心、製造業與服務業的相關統計均趨於穩定。
在勞動部釋出最新統計後，美國股市期貨均上漲，匯率上漲，國債價格跟著下跌。
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