川普組織祕密警察？ 便衣人員鎮暴拒表明身分

美國總統川普調動聯邦機構執法人員到華府，平息非裔男子佛洛伊德之死引發的暴動，但許多執法人員沒穿制服或未佩戴臂章，令人無法辨識身分，批評者說，這些執法人員可能會成為美國的祕密警察。

美國司法部長巴維理徵調這些執法人員，以滿足川普的要求，也就是調動「聯邦、民間和軍方所有可用資源，平息暴動與破壞」。

英國泰晤士報報導，這些便衣人員拒絕表明身分，不過已有人查明，其中一些人來自聯邦監獄管理局的精銳「特別行動應變小組」，負責鎮壓監獄暴動。其他人來自聯邦調查局、菸酒槍炮及爆裂物管理局、緝毒局、公園警察和法警局。

另外，還有人來自國土安全部、華府警局、國會警察、聯邦保護局、特勤局，也有人是華盛頓特區、馬里蘭州和猶他州的國民兵。

批評者說，這些執法人員的身分難以辨識，而且來自這麼多機構，每個機構的行為準則和指揮系統都不同，這樣很難追究他們的責任。

民主黨籍康乃狄克州聯邦參議員墨菲說：「我們不能容忍美國有祕密警察。我會提案立法，要求任何執行國內安全勤務的聯邦制服人員，清楚標明自己屬於哪個機構。」

眾院議長波洛西四日要求川普，公布在華府示威現場值勤的聯邦執法單位完整名單。

聯邦調查局特別探員伍茲說，這些便衣人員未標明身分，平民可能拒絕服從，便衣人員也可能遭執法單位誤認為敵方，對雙方都可能造成危險。