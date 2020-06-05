快訊

女兒遭北韓綁架逾40年 日翁奮鬥救女今老衰去世

鐵路警父親抑鬱而終 柯文哲：台灣司法制度有漏洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普組織祕密警察？ 便衣人員鎮暴拒表明身分

聯合報 / 編譯李京倫陳韻涵林育正／即時報導
大批民眾4日在華府林肯紀念堂外示威，抗議佛洛伊德之死。圖／路透
大批民眾4日在華府林肯紀念堂外示威，抗議佛洛伊德之死。圖／路透

美國總統川普調動聯邦機構執法人員到華府，平息非裔男子佛洛伊德之死引發的暴動，但許多執法人員沒穿制服或未佩戴臂章，令人無法辨識身分，批評者說，這些執法人員可能會成為美國的祕密警察

美國司法部長巴維理徵調這些執法人員，以滿足川普的要求，也就是調動「聯邦、民間和軍方所有可用資源，平息暴動與破壞」。

英國泰晤士報報導，這些便衣人員拒絕表明身分，不過已有人查明，其中一些人來自聯邦監獄管理局的精銳「特別行動應變小組」，負責鎮壓監獄暴動。其他人來自聯邦調查局、菸酒槍炮及爆裂物管理局、緝毒局、公園警察和法警局。

另外，還有人來自國土安全部、華府警局、國會警察、聯邦保護局、特勤局，也有人是華盛頓特區、馬里蘭州和猶他州的國民兵。

批評者說，這些執法人員的身分難以辨識，而且來自這麼多機構，每個機構的行為準則和指揮系統都不同，這樣很難追究他們的責任。

民主黨籍康乃狄克州聯邦參議員墨菲說：「我們不能容忍美國有祕密警察。我會提案立法，要求任何執行國內安全勤務的聯邦制服人員，清楚標明自己屬於哪個機構。」

眾院議長波洛西四日要求川普，公布在華府示威現場值勤的聯邦執法單位完整名單。

聯邦調查局特別探員伍茲說，這些便衣人員未標明身分，平民可能拒絕服從，便衣人員也可能遭執法單位誤認為敵方，對雙方都可能造成危險。

警察 華府 川普

延伸閱讀

川普打擊在美上市中企 美中金融若脫鉤恐打到自己？

紐時分析：老把「強人」掛嘴邊 川普終能圓夢

前白宮幕僚長：前防長馬提斯辭官 非被川普開除

川普貼文「煽動種族暴力」 Snapchat不再推播

相關新聞

川普組織祕密警察？ 便衣人員鎮暴拒表明身分

美國總統川普調動聯邦機構執法人員到華府，平息非裔男子佛洛伊德之死引發的暴動，但許多執法人員沒穿制服或未佩戴臂章，令人無法...

美5歲非裔女童哭問白人警：你會射殺我們嗎 警擁抱安慰

紐約郵報報導，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案激起全美抗議，警民衝突不斷，但一支網路爆紅影片卻顯示不同景象...

再槓川普！推特以違反版規為由 移除川普競選團隊影片

近日連續對美國總統川普推文進行註記的推特，4日又以違反網站上有關版權的規定，將川普競選連任團隊所發布的一則影片刪除。

影／美再傳警察執法不當 示威者被推、後腦勺撞地濺血

美國4日再傳警察執法不當，將一位75歲的示威者直接推倒在地，導致他的後腦勺撞擊地面，耳朵當場流出鮮血，整個過程都被在場媒...

美國明州警方超愛用壓頸逮人 5年弄昏44人

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸致死，引爆全美示威怒火。紀錄顯示，這次惹禍的明尼蘇達州明尼阿波利斯市警局，2015...

全美抗議種族主義 維州州長下令拆除李將軍雕像

美國非裔男子佛洛伊德死於白人警察之手，引發譴責種族主義的廣泛示威潮。維吉尼亞州州長諾森今天做出回應，下令移除維州首府里契...

最後一位領南北戰爭養老金的人 美90歲阿嬤逝世

美國高齡阿嬤艾琳．特里普利特（Irene Triplett）5月31日在北卡羅來納州一家養老院逝世，享壽90歲，過世前每個月、她都可以收到一張美金73.13元（約台幣2177元）面值的支票，這是南北戰爭養老金，她也是全美最後一位領取的人。

前白宮幕僚長：前防長馬提斯辭官 非被川普開除

前國防部長馬提斯(James Mattis)3日發表措詞強烈聲明，譴責川普總統分裂美國、嚴重破壞美軍向來不介入政治的悠久傳統；川普則在推特發文反擊，指稱很榮幸開除馬提斯這位「全世界最為名不符實的將軍」；但前白宮幕僚長凱利(John Kelly)4日則力挺馬提斯說，馬提斯不是被川普開除。

消毒防護增負擔 疫情後看牙醫要多付20美金

民眾因為新冠肺炎居家避疫近兩個月後，出門檢查牙齒時可能會發現牙醫診所公告，病患看診將加收20元的「疾病控制費用」，而且保險業者可能不會負擔這筆費用。

川普貼文「煽動種族暴力」 Snapchat不再推播

社群媒體Snapchat 3日宣布，基於川普總統的貼文煽動種族暴力，平台上的「發現」(Discover)功能將不再推播川普的貼文；另外，超過36名臉書(Facebook)早期員工抨擊創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)處理川普煽動貼文的決定「懦弱」且「背叛」公司理念。

疫情過後 超市、餐廳沙拉吧恐從此消失

新冠肺炎疫情後，可能有一項出於安全考量的改變，那就是超市和餐廳的沙拉吧恐將從此消失。

非裔視為仇恨象徵 維吉尼亞州移除邦聯李將軍雕像

佛洛伊德之死，正引發另一波效應。維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)4日宣布，將拆除位於州府里奇蒙市(Richmond)紀念碑大道(Monument Avenue)的邦聯代表人物李將軍(Robert E. Lee)雕像。

熱門新聞

美國宣布斷航！中國立馬讓步 網怒：吃軟怕硬

涉謀殺佛洛伊德3警 保釋金各百萬、最重判刑50年

美國司法部長：全美抗爭有外國勢力推波助瀾

近距離放箭！日本十字弓血案 嫌抱強烈恨意弒母弟

撤軍槓川普 美防長恐官位不保

影／挪威北部海岸土地崩塌 居民直擊房子被水吞噬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。