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美5歲非裔女童哭問白人警：你會射殺我們嗎 警擁抱安慰

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國德州民眾廿九日聚集在休士頓抗議明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案。（法新社）
美國德州民眾廿九日聚集在休士頓抗議明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案。（法新社）

紐約郵報報導，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案激起全美抗議，警民衝突不斷，但一支網路爆紅影片卻顯示不同景象。德州一名5歲非裔女童西蒙娜‧巴爾蒂隨父母參加休士頓的抗議活動，期間哭著問一名白人警官：「你會開槍射殺我們嗎？」

警官蹲下擁抱安慰她，說：「我們是來保護你們的，不會傷害你們。你們可以抗議、集會和做任何想做的事，但不要破壞任何東西。」這支影片在推特已有超過36萬觀看人次。

警察 紐約

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