美5歲非裔女童哭問白人警：你會射殺我們嗎 警擁抱安慰

紐約郵報報導，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案激起全美抗議，警民衝突不斷，但一支網路爆紅影片卻顯示不同景象。德州一名5歲非裔女童西蒙娜‧巴爾蒂隨父母參加休士頓的抗議活動，期間哭著問一名白人警官：「你會開槍射殺我們嗎？」

警官蹲下擁抱安慰她，說：「我們是來保護你們的，不會傷害你們。你們可以抗議、集會和做任何想做的事，但不要破壞任何東西。」這支影片在推特已有超過36萬觀看人次。