川普貼文「煽動種族暴力」 Snapchat不再推播

社群媒體Snapchat 3日宣布，基於川普總統的貼文煽動種族暴力，平台上的「發現」(Discover)功能將不再推播川普的貼文；另外，超過36名臉書(Facebook)早期員工抨擊創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)處理川普煽動貼文的決定「懦弱」且「背叛」公司理念。

「我們不會在Discover主頁免費宣傳這類言論，放大種族暴力和不公正的聲音。」Snapchat聲明表示，「我國社會無處容忍種族暴力和不公義，我們團結挺身而出，在美國尋求和平、愛、平等與正義。」

川普的Snapchat帳號包含許多競選內容，但並沒有經常在他最喜歡的平台「推特」(Twitter)上出現的非正式措辭。

Snapchat表示，Discover主頁不再宣傳川普的帳號後，該帳號仍屬公開，且使用者仍可自行搜尋和追蹤。

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)很快在Snapchat上公布影片表示，他以能夠繼續在Snapchat上競選為傲。

川普競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)譴責Snapchat的母公司Snap試圖干預選情並協助白登壓抑川普的內容。

臉書對手「推特」上周對多則川普推文加註「事實查核」後，因臉書拒絕對類似貼文採取任何措施，多名員工群起貼文抗議並發起虛擬罷後，對查克柏格的批評力道漸強。

臉書離職員工，包括一名協助創設臉書華府辦公室的職員，批評查克柏格應以相同標準審查政治領袖和一般使用者，包括事實查核並標記有害貼文。

他們說，臉書當前策略「並非自由的崇高立場，不僅沒有一致還更糟，簡直懦弱。」

這群人警告，川普的5月29日的貼文利用足以面臨種族控訴的字眼「開始搶，就開槍」可能煽動暴力，「在直播槍殺的年代，臉書必須更了解這種危險」。