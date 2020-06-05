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前白宮幕僚長：前防長馬提斯辭官 非被川普開除

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國前國防部長馬提斯。美聯社
美國前國防部長馬提斯。美聯社

前國防部長馬提斯(James Mattis)3日發表措詞強烈聲明，譴責川普總統分裂美國、嚴重破壞美軍向來不介入政治的悠久傳統；川普則在推特發文反擊，指稱很榮幸開除馬提斯這位「全世界最為名不符實的將軍」；但前白宮幕僚長凱利(John Kelly)4日則力挺馬提斯說，馬提斯不是被川普開除。

陸戰隊四星上將退役的凱利接受華盛頓郵報訪問時說，川普「顯然忘記真實的事發過程，或者是搞糊塗了。」川普並沒有開除馬提斯，也沒有要求馬提斯遞辭呈。

凱利與馬提斯同時擔任川普閣員，2018年辭卸白宮幕僚長一職。

2017年至2018年間擔任國防部長的馬提斯為陸戰隊退役上將；2018年，馬提斯勸阻川普不要從敘利亞撤軍卻沒獲採納，因此掛冠求去。

馬提斯在「大西洋月刊」(The Atlantic)發表聲明指出：「川普是我這輩子見到第一個完全沒有試圖促進美國人民團結的總統，甚至連裝模作樣都懶得假裝，反而企圖分裂我們。」

數位共和黨國會議員已經公開贊成馬提斯的看法，其中包括阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)；她4日表態支持馬提斯，並說她對於是否在川普尋求連任之際在2020年大選當中予以支持，內心出現「掙扎」。

在2022年之前都沒有連任壓力的穆考斯基，4日對國會記者表示，馬提斯對川普的批評「正確、誠實，有其必要性，而且早就該說出來了。」

穆考斯基繼承父親衣缽出任阿拉斯加州聯邦參議員，家族政治在地方淵源極深，讓她不像其他共和黨參院同僚一樣，承受著川普基本盤支持者的壓力。

華府智庫「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)院長、退役四星上將艾倫(John Allen)4日也加入軍方將領同聲譴責川普的行列；他在「外交政策」(Foreign Policy)刊物撰文表示，川普從白宮步行到教堂的舉動，「很可能象徵美國已經開始進入尾聲。」

艾倫指出，就在川普淨空示威群眾走到教堂的同時，被白人警察壓頸致死的佛洛伊德(George Floyd)弟弟泰倫斯‧佛洛伊德(Terrence Floyd)正在譴責趁火打劫的暴徒，並說如此行徑毀壞了哥哥在世人心中的印象。

艾倫在文中呼籲民眾在11月以選票決定美國民主的未來，「這必須是一場從基層發動的改變。因為，現在的白宮，根本是家裡沒大人。」

川普 白宮 教堂

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