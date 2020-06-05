消毒防護增負擔 疫情後看牙醫要多付20美金
民眾因為新冠肺炎居家避疫近兩個月後，出門檢查牙齒時可能會發現牙醫診所公告，病患看診將加收20元的「疾病控制費用」，而且保險業者可能不會負擔這筆費用。
德州奧斯汀(Austin)28歲居民艾瑞卡．施恩拉特(Erica Schoenradt)表示：「我先感到驚訝，然後很惱怒。」
施恩拉特認為，她的牙醫診所Swish Dental為了保持診間清潔而加收這筆費用不合理，因為無論是否有疫情，牙醫診所本就應該消毒環境；因此她取消約診。
過去幾個月，全美有越來越多診所開始向病患收取10元至20元的疾病管控費。
這些診所反映，他們需要額外經費來負擔口罩、防護面護、防護衣和空氣淨化機，保持診間免於新冠病毒。由於醫護人員出現前所未見的需求，這些防護裝備的成本也跟著急速飆漲。
牙醫也有苦難言，他們吃力支付額外防護與消毒用品開銷，重新營業後也減少許多病患，因為病患怕染疫不敢上門；同時，牙醫還需將病患看診時間隔開，以免等待室過於擁擠。
根據美國牙醫協會，全國近三分之二的牙醫診所已重新營業，恢復例行看診。該協會發言人表示，該協會訂定業界標準，只要牙醫在每趟看診前，預先告知病患將收取額外的疾病控制費用即可。
Swish Dental營運與財務長德賽(Rishi Desai)表示，雖然多數病患理解牙醫診所營運成本上升，但仍感到不滿；德賽說：「我們跟大家一樣挫折，但我們是小企業，並未因此獲利，這只是為了維持營運，才不會血本無歸。」他估計5月中復工後僅恢復一半營運，但診所不願減薪，德塞無奈表示：「大家都在想辦法。」
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