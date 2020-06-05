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疫情過後 超市、餐廳沙拉吧恐從此消失

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合報導
新冠肺炎疫情後，可能有一項出於安全考量的改變，那就是超市和餐廳的沙拉吧恐將從此消失。圖／美聯社
新冠肺炎疫情後，可能有一項出於安全考量的改變，那就是超市和餐廳的沙拉吧恐將從此消失。圖／美聯社

新冠肺炎疫情後，可能有一項出於安全考量的改變，那就是超市和餐廳的沙拉吧恐將從此消失。

先前對所有人開放的沙拉吧，在疫情期間變得非常不安全；儘管部分店家加裝塑膠玻璃隔離民眾與食物，多數沙拉吧幾乎都是完全無遮蔽。

因為新冠病毒是透過打噴嚏、咳嗽或說話產生的呼吸飛沫傳播，將食物敞開放置，並讓民眾自行取用，基本上就是典型的超級傳播方式。

還有一個問題是，民眾必須使用相同的器具取用食物；新冠病毒很容易在自助餐店傳染，因為取用食物的器具供多人共用；若病毒帶原者共用器具，就可能將病毒傳染給下一個使用者或更多人。

總部位在密蘇里州切斯特菲爾德(Chesterfield)的連鎖超市「迪爾柏格斯市場」(Dierbergs Markets)找到一種創新的方式，幫助顧客因應病毒、封鎖令以及歷史性的失業浪潮；店內沙拉吧供應的不是健康的綠色蔬菜和一碗碗藜麥，而是用來儲備含酒精飲料、麥片、糖果等商品；標示上的「沙拉」字眼也已被畫掉。

位在曼徹斯特(Manchester)的分店率先執行這項變革，主要供應酒類產品；而此舉大受歡迎，吸引其他分店如法炮製，並將這個點子自行變造，例如麥片吧、或「南太平洋熱帶島嶼風情」主題商品吧。

以牛排與長期營運的「精美沙拉吧」(Craft Salad Bar)聞名的連鎖餐廳時時樂(Sizzler)，已經從亞利桑納州開始重啟店內用餐的服務，但如今沙拉將被送到桌邊來。

美國時時樂營運長柯林斯(Forbes Collins)對「哈芬登郵報」(HuffPost)說：「透過這種新模式，顧客能挑選喜愛的時時樂沙拉，由受訓遵守額外安全預防措施的員工，收集顧客點的食品，並直接送到餐桌上。」

疫情 新冠肺炎

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