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影／美再傳警察執法不當 示威者被推、後腦勺撞地濺血

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國紐約州水牛城4日宵禁生效後，警察在市政府正前方廣場執行全面清場，卻用力推倒一位75歲的示威者，導致他的後腦勺直接撞擊地面。畫面翻攝：Twitter/WBFO
美國紐約州水牛城4日宵禁生效後，警察在市政府正前方廣場執行全面清場，卻用力推倒一位75歲的示威者，導致他的後腦勺直接撞擊地面。畫面翻攝：Twitter/WBFO

美國4日再傳警察執法不當，將一位75歲的示威者直接推倒在地，導致他的後腦勺撞擊地面，耳朵當場流出鮮血，整個過程都被在場媒體記者拍下。

紐約郵報報導，這起事件發生在紐約州水牛城，當時宵禁已經生效，示威群眾也大致散去，州警與市警則在市政府正前方的尼加拉廣場（Niagara Square）執行全面清場。

從WBFO記者拍攝的現場畫面可看到，當事人戴上口罩，上前和2位清場員警交談，並用手上的手機朝市政府的階梯比畫，但被厲聲要求立刻退開讓路，隨後就被員警用力一推。只見當事人失去平衡，直接往後一跌、後腦勺撞地。一位員警本來準備蹲下查看，卻被上司拉去繼續執行清場。

根據報導，其他目擊者立刻大喊，「他的耳朵正在流血！」、「你們他X的還越過他繼續推進喔！」一位身裝迷彩裝的軍人隨即開始檢查與治療當事人，一位女性員警則要WBFO記者離開和停止拍攝。聽到記者勸告「你們最好快把他送上救護車」時，有員警答稱「我們有急救隊員在場。」

這段近40秒影片放上推特後，瀏覽數衝破3200萬，轉推數也達5.2萬。水牛城市長布朗（Byron Brown）表示，身受重傷的當事人被緊急送到附近醫院救治，目前狀況穩定。警局已啟動內部調查，兩位出手員警則被即刻停職，。

美國紐約州水牛城4日發生警察疑似執法不當，將1名75歲的示威者推倒在地。導致後腦勺直接撞擊地面，當場從耳朵流出鮮血，整個過程都被在場媒體記者拍下。畫面翻攝：Twitter/WBFO
美國紐約州水牛城4日發生警察疑似執法不當，將1名75歲的示威者推倒在地。導致後腦勺直接撞擊地面，當場從耳朵流出鮮血，整個過程都被在場媒體記者拍下。畫面翻攝：Twitter/WBFO

紐約 耳朵 警察

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