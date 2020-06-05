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禁止鎖喉 民主黨推大規模警察改革法案

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德被白人警察以膝蓋壓頸致死後，全美各地連續數日爆發激烈示威與抗爭，民主黨籍國會議員目前在黑人國會議員連線(Congressional Black Caucus)領導下研擬包括禁止警察使用鎖喉術等內容的法案；如果通過，將成為近年來美國規模最大的警察改革法案。

眾院民主黨團4日提出「佛洛伊德執法信任與廉正法案」(The George Floyd Law Enforcement Trust and Integrity Act)，提案人為德州聯邦眾議員希拉‧傑克森‧李(Sheila Jackson Lee)，共同提案人則包括眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler，紐約州)與明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)等。

根據法案內容，各州政府、地方政府與聯邦政府的執法機關，都必須提供員警使用致命武力的統計數據、員警遭受致命武力攻擊統計數據呈報司法部，也要一併通報攔查路人、車輛的統計數字。

這項法案也為警察機構編列預算，做為與招募警力相關研究的經費，同時成立內部監督計畫；法案中也要求司法部成立專案小組，負責協調有關員警執法失當的調查與起訴。

曾參加民主黨總統提名人初選的新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)與加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)表示，未來幾天將共同宣布一項警察改革草案。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，參眾兩院目前都在研擬與警察究責相關的草案，內容包括修改警察豁免權條款，以及建立專門記錄員警使用武力的事件資料庫。

部份草案則針對改進員警培訓計畫提出改革，其中包括禁止員警使用鎖喉術(choke holds)等細節。民主黨總統參選人白登(Joe Biden)先前已經表示，支持禁止員警使用鎖喉術。

警察 佛洛伊德

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