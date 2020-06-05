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非裔視為仇恨象徵 維吉尼亞州移除邦聯李將軍雕像

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
維州州長宣布移除邦聯代表人物羅勃李將軍雕像。 美聯社
維州州長宣布移除邦聯代表人物羅勃李將軍雕像。 美聯社

佛洛伊德之死，正引發另一波效應。維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)4日宣布，將拆除位於州府里奇蒙市(Richmond)紀念碑大道(Monument Avenue)的邦聯代表人物李將軍(Robert E. Lee)雕像。

里奇蒙市長史東尼(Levar Stoney)3日也發布新聞指出，市府訂7月1日制定法令，將代表種族不公義歷史的邦聯紀念碑，從市屬土地上拆除。

為此，維吉尼亞州非裔議員3日聲明表示，「這些邦聯紀念碑是種族主義、壓迫和仇恨的象徵。拆除這些紀念碑，正是朝向繼續努力解決制度內的種族歧視、差別待遇和種族隔離政策殘留遺跡，邁出正確一步。」

諾譚政府表示，座落在州府財產上的李將軍雕像，將儘快拆除，然後移至倉庫，州政府「將與社區共同決定其未來」。

市長史東尼表示，在該市最近因明州非裔男子佛洛伊德死亡事件而出現的群眾抗議過程中，許多邦聯紀念碑被噴了漆；示威者在紀念碑周圍集會，並在紀念碑雕像寫上諸如「終結警察暴行」和「制止白人至上」等訊息。

「時代已經改變，拆除這些雕像得以讓許多里奇蒙和維州黑人展開療癒之旅。」史東尼說，「里奇蒙不再是邦聯的首都，它充滿了多元和對所有人的愛，我們需要證明這一點。」

史東尼還指出，「佛洛伊德的死亡雖發生在明尼蘇達州，但它的衝擊讓我們全城感受到強烈痛楚。我們應將痛楚化為改革，走向和解。」

維州州眾議員瓊斯(Jay Jones )告訴美聯社，得知李將軍雕像將被拆除，他非常激動，「對許多黑人和其他人來說，它象徵的是一段仇恨壓迫的時期。」

維州里奇蒙市紀念碑大道上還有其他多個邦聯將領雕像，包括斯圖爾特(J.E.B. Stuart)、傑弗森‧戴維斯(Jefferson Davis)、外號「石牆」的 傑克森(Thomas Jonathan Jackson)和馬修·方丹·莫里(Matthew Fontaine Maury)；民權運動人士多年來不斷要求拆除李將軍雕像和其他邦聯紀念碑。

佛洛伊德 警察

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