「不會被遺忘的悲劇」 白宮憶六四籲陸停止迫害少數派

美國白宮發言人發布聲明紀念六四事件31周年，聲明指出，中共屠殺沒有武裝的中國大陸公民，是一個不會被遺忘的悲劇，美國呼籲中國大陸對死者表示敬意，並完整公開有多少人因此受害；美國也呼籲，中國大陸停止對數百萬的少數民族與宗教少數派的迫害。

聲明指出，成百上千的中國大陸人民在31年前在北京及整個中國大陸和平集會，抗議廣泛的官方腐敗，且要求在國家治理中有更大的發言權，美國人民認為，這有膽識且正面。

聲明呼籲，中國大陸應對死者表示敬意，並在完整公開在六四天安門大屠殺中，有多少人因此死亡、被拘留或失蹤。

白宮指出，在六四紀念日，美國人民呼籲中國大陸政府履行「世界人權宣言」與「中英聯合宣言」的承諾，維護中國大陸憲法賦予全體公民的人權與自由，並結束對上百萬名少數民族及宗教少數派的系統性迫害。

聲明指出，美國人民將與全體中國大陸人民站在一起，追求基本權利，包括問責、代議制治理權和言論自由、集會自由與宗教信仰自由。