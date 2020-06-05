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美國司法部長：全美抗爭有外國勢力推波助瀾
美國司法部長巴維理（William Barr）4日舉行記者會，回應1日在白宮附近發生的軍警驅逐和平抗議者的事件；巴維理提到，多數民眾都是和平示威者，但仍有無政府主義者等極端分子在其中，且包括「外國勢力」。
但巴維理並未說明外國勢力為何。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴維理說，自從周末以來，有很多極度嚴重的騷亂，包括破壞侵入有歷史意義的教堂與建物，且對其縱火。
巴維理表示，暴徒攻擊執法部門，有114人受傷，大多數是聯邦幹員，且都是在白宮附近受傷，他說，保護財產與人身安全是聯邦政府的責任。
巴維理4日針對全國抗爭事件發表演說，他指出，多數人和平表達其憤怒和悲傷，但有人利用抗議活動，製造暴力騷亂、縱火、打劫商家，襲擊執法人員和無辜民眾，甚至殺害聯邦幹員。
巴維理表示，有證據表明無政府主義者（Antifa）和其他極端主義團體，曾煽動或參與暴力活動，「我們還看到外國勢力推波助瀾。」
巴維理表示，敦促州長和地方首長與國民警衛隊、聯邦政府合作，迄今為止，聯邦政府在這波暴力騷亂中，逮捕51名犯罪嫌疑人，將持續調查、逮捕，且提起訴訟。
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