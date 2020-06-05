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美國前防長：川普連假裝團結都懶

聯合報 / 編譯陳韻涵／綜合報導
美國防部前部長馬提斯3日投書譴責川普總統以強力手段驅散和平示威群眾。圖為他去年在紐約演講的檔案照。 （美聯社）
美國防部前部長馬提斯3日投書譴責川普總統以強力手段驅散和平示威群眾。圖為他去年在紐約演講的檔案照。 （美聯社）

美國國防部前部長馬提斯三日投書「大西洋」雜誌，譴責總統川普以強勢手段驅散和平示威群眾，導致軍方與公民社會的「假衝突」。川普憤怒回嗆他是「瘋狗」。

馬提斯因反對川普的敘利亞政策，二○一八年十二月請辭，原訂翌年二月底生效，但川普提前在二○一九年一月一日終止其職務。馬提斯去職以來一直保持低調，他曾表示，在川普卸任前會對公眾保持沉默，此次公開譴責川普引人注目。

馬提斯在投書中寫道，「我看著這周事態發展，憤怒且震驚。」他作夢也沒想到，「軍隊會在違反憲法的情況下奉命行事，更不用說民選的總司令和隨侍在側的軍事領袖。」對於川普宣稱將出動美軍平亂，馬提斯說，要在美國本土動用正規軍，只能在州長請求的非常罕見狀況下。

「川普是我此生所見，首位沒有嘗試團結美國人民的總統，連假裝嘗試都沒有，反而試圖分化我們。」馬提斯寫道，「我們正眼見這種蓄意嘗試累積三年的結果，並目睹三年來欠缺成熟領導的後果。」

川普在推特回擊，很高興可以讓馬提斯卸下國防部長職務，並指馬提斯的能力被高估，稱他「混亂」、「瘋狗馬提斯」。白宮發言人麥肯內尼也在推特上回應，指馬提斯的意見不過是自我宣傳，用以安撫華府精英。

馬提斯呼籲美國民眾「別理川普，要團結，利用公民社會固有的力量；考量過去幾天的情況，並不容易，但這是我們欠親愛國人、流血捍衛承諾的過去世代、以及孩子的。」

參謀首長聯席會議前主席穆倫二日也在「大西洋」撰文，痛批川普動用國民兵驅散民眾，表示「我們親愛的國民並非敵人，且永遠不應該變成這樣。」

穆倫表示，目睹國民兵等維安人員，強悍、暴力地掃蕩白宮前拉法葉廣場的和平抗議群眾，只為了讓川普走到聖約翰聖公會教堂外持聖經拍照作秀，令人痛心。

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