聽新聞
test
0:00 / 0:00

撤軍槓川普 美防長恐官位不保

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／三日電
華府連日示威活動，國民兵駐守林肯紀念堂，兩名士兵遙望著對面的華盛頓紀念碑。 （路透）
華府連日示威活動，國民兵駐守林肯紀念堂，兩名士兵遙望著對面的華盛頓紀念碑。 （路透）

美國總統川普表明若示威情勢失控，將出動正規軍鎮壓。國防部長艾思博三日在記者會卻表示，不支持現役部隊投入平息抗爭，公然槓上川普。紐約時報報導，川普對艾思博這番話非常憤怒，在白宮斥責艾思博，此事也顯示川普的強硬主張讓軍方內部混亂。

艾思博反對出動美軍平亂 遭川普痛斥

紐時說，國防部高層官員憂心，出動正規軍上街頭有如美國將走向戒嚴，將讓美軍失去民眾支持。艾思博三日表示，他不贊成在目前情況下援引「暴亂法案」出動現役部隊來平息抗爭，只有在萬不得已或最緊急的狀況下，才能使用現役部隊，「我們現在並非那樣的狀況」。

艾思博記者會結束後，國防部隨即下令撤回增援華府的八十二空降師一千六百名部隊。但艾思博隨後赴白宮參加會議後，撤退命令取消，軍隊仍原地戒備。紐時引述白宮官員報導，川普在白宮斥責艾思博。

白宮發言人麥肯內尼在例行記者會表示，總統有「絕對權力」援引暴亂法案來平息亂象，美國不能容許焚毀教堂、員警遭到槍擊與商家被打劫，這是總統的權力也是可用工具，但目前總統還不打算動用，因華盛頓特區的治安在國民兵進駐後好轉。

美國民眾三日在華盛頓特區示威時開啟手機閃光燈，哀悼遭壓頸致死的非裔男子佛洛伊德。 （法新社）
美國民眾三日在華盛頓特區示威時開啟手機閃光燈，哀悼遭壓頸致死的非裔男子佛洛伊德。 （法新社）

白宮發言人：若總統對他沒信心 大家很快會知道

記者詢問，艾思博突然發言反對總統援引暴亂法案，是否已失去總統信任，麥肯內尼表示，「現在艾思博部長還是部長，若總統對他信心動搖，大家將會很快知道」。

根據有線電視新聞網報導，艾思博的舉動已惹得川普和白宮國家安全顧問歐布萊恩等人不滿；實際上，白宮和五角大廈間一直存在緊張關係，因川普不重視艾思博的意見，國防部長沒有影響力，艾思博在國防事務上甚至要和國務卿龐培歐爭奪領導權。

在明尼蘇達州，涉嫌執法過當導致非裔男子佛洛伊德死亡的四名前警察，三日遭明州總檢察長艾立森追加起訴，主嫌沙文的三級謀殺罪升級到「二級謀殺」，其他三人都被控「協助與教唆二級謀殺」罪名。

全美示威仍在延燒，華府街頭仍有許多穿著迷彩軍服的軍人，紐約市劫掠案件持續增加。不過各地示威多半平和，衝突場面已比前幾天大減。

白宮 川普 美軍 華盛頓 佛洛伊德

延伸閱讀

川普嘴硬：進地下掩體 不是避難是視察

推特人物搜尋 輸入「種族主義者」後川普排第一

柔性政變徵兆？美國防部長急著切割川普

我沒躲！川普：我白天去白宫地下碉堡查看 遭CNN打臉

相關新聞

撤軍槓川普 美防長恐官位不保

美國總統川普表明若示威情勢失控，將出動正規軍鎮壓。國防部長艾思博三日在記者會卻表示，不支持現役部隊投入平息抗爭，公然槓上川普。紐約時報報導，川普對艾思博這番話非常憤怒，在白宮斥責艾思博，此事也顯示川普的強硬主張讓軍方內部混亂。

美國前防長：川普連假裝團結都懶

美國國防部前部長馬提斯三日投書「大西洋」雜誌，譴責總統川普以強勢手段驅散和平示威群眾，導致軍方與公民社會的「假衝突」。川普憤怒回嗆他是「瘋狗」。

強人掛嘴邊 川普美夢成真

美國總統川普常表示欽佩一些強人統治者，甚至曾說中共一九八九年在天安門廣場的鎮壓展現出「強勢力量」。紐約時報報導，川普宣稱不惜動用軍隊對付示威抗議者的姿態，讓他看起來已非常接近這些強人。

紐約宵禁仍出事 1警被砍遭奪槍、2警中彈受傷

紐約警方今天表示，一員警昨晚在布魯克林區值勤防止民眾打劫時，遭一男砍傷頸部奪槍；隨後2名員警與嫌犯發生槍戰，2警手部受傷...

美擴大制裁 揚言中止古巴人匯款回鄉

美國川普（Donald Trump）政府今天擴大禁止商業往來的古巴實體名單，納入經手在美古巴人匯款回古巴的金融機構

美國務院：重視中國學生、學者貢獻 入境禁令只針對極少數人

美國總統川普6月起禁止部分中國留學生、學者入境美國，引起軒然大波。美國國務院2日特別舉行線上簡報會，表示該禁令僅針對很小一部分與解放軍有關、可能危及美國國家安全的人，美國繼續歡迎所有合法正當的中國學生、學者來美學習、研究。

回應北京限航令 美將禁止中國航班入境

美國政府周三 (6月3日)宣布，計劃禁止中國的客機飛往美國，此舉是對中國限制美國航空公司入境的回應。

維穩審查變「人權覺醒」？全美示威與 TikTok 的政治崛起

「這是『抖音版』的阿拉伯之春？還是美國2020的『黑鏡』時刻？」明尼蘇達黑人喬治．佛洛伊德（George Floyd）死亡案，引爆了美國全境的反警暴示威。各方陣營的真假訊息、社群號召與網路動員，也在各種社交媒體上進入「總動員」狀態。然而在前線街頭或網路現場，素來極具爭議的社交軟體——中國字節跳動集團的「抖音 TikTok」——卻意外成為了抗爭運動的重要擴散工具？像是在《路透社》採訪直擊中，就發現大量警暴與前線抗爭影片透過抖音傳播；不少著名美國抖音主也都在平台上，向追蹤者號召並說明「街上的抗爭究竟所為何事」。但此一現象卻也引發了嚴重的質疑與不安，因為在抖音成為「民權大平台」的同時，過去種種政治審查、針對中國敏感內題材下架的「維穩審查」爭議，卻都讓人懷疑Tiktok的平台公正性。

狂賣到來不及組裝！ 疫情炒熱這冷門產業

新冠肺炎疫情衝擊下，美國失業人數升到新高峰，小企業掙扎求生，但腳踏車店卻因「疫」得福，銷售旺得不得了，業者還忙著招聘更多...

臉書未處理川普貼文激怒員工 祖克柏再為己辯護

臉書執行長祖克柏未對美國總統川普近日一篇遭批宣揚暴力的貼文做任何處理，引發員工群起抗議。美國媒體報導，祖克柏今天在員工會...

熱門新聞

懷孕母象誤吃藏鞭炮鳳梨 下巴舌頭遭炸爛衝入水中降溫仍死亡

髮夾彎！美國防部長收回成命 不撤回駐紮華府周邊軍隊

我沒躲！川普：我白天去白宫地下碉堡查看 遭CNN打臉

非裔美籍男完整驗屍報告：心臟病發作、生前染疫但無症狀

他要分裂我們！美前防長馬提斯痛斥川普故意分裂國家

美商務部：對33家中企機構新制裁 5日生效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。