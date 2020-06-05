撤軍槓川普 美防長恐官位不保

美國總統川普表明若示威情勢失控，將出動正規軍鎮壓。國防部長艾思博三日在記者會卻表示，不支持現役部隊投入平息抗爭，公然槓上川普。紐約時報報導，川普對艾思博這番話非常憤怒，在白宮斥責艾思博，此事也顯示川普的強硬主張讓軍方內部混亂。

艾思博反對出動美軍平亂 遭川普痛斥

紐時說，國防部高層官員憂心，出動正規軍上街頭有如美國將走向戒嚴，將讓美軍失去民眾支持。艾思博三日表示，他不贊成在目前情況下援引「暴亂法案」出動現役部隊來平息抗爭，只有在萬不得已或最緊急的狀況下，才能使用現役部隊，「我們現在並非那樣的狀況」。

艾思博記者會結束後，國防部隨即下令撤回增援華府的八十二空降師一千六百名部隊。但艾思博隨後赴白宮參加會議後，撤退命令取消，軍隊仍原地戒備。紐時引述白宮官員報導，川普在白宮斥責艾思博。

白宮發言人麥肯內尼在例行記者會表示，總統有「絕對權力」援引暴亂法案來平息亂象，美國不能容許焚毀教堂、員警遭到槍擊與商家被打劫，這是總統的權力也是可用工具，但目前總統還不打算動用，因華盛頓特區的治安在國民兵進駐後好轉。

美國民眾三日在華盛頓特區示威時開啟手機閃光燈，哀悼遭壓頸致死的非裔男子佛洛伊德。 （法新社）

白宮發言人：若總統對他沒信心 大家很快會知道

記者詢問，艾思博突然發言反對總統援引暴亂法案，是否已失去總統信任，麥肯內尼表示，「現在艾思博部長還是部長，若總統對他信心動搖，大家將會很快知道」。

根據有線電視新聞網報導，艾思博的舉動已惹得川普和白宮國家安全顧問歐布萊恩等人不滿；實際上，白宮和五角大廈間一直存在緊張關係，因川普不重視艾思博的意見，國防部長沒有影響力，艾思博在國防事務上甚至要和國務卿龐培歐爭奪領導權。

在明尼蘇達州，涉嫌執法過當導致非裔男子佛洛伊德死亡的四名前警察，三日遭明州總檢察長艾立森追加起訴，主嫌沙文的三級謀殺罪升級到「二級謀殺」，其他三人都被控「協助與教唆二級謀殺」罪名。

全美示威仍在延燒，華府街頭仍有許多穿著迷彩軍服的軍人，紐約市劫掠案件持續增加。不過各地示威多半平和，衝突場面已比前幾天大減。