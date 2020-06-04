美國務院：重視中國學生、學者貢獻 入境禁令只針對極少數人

美國總統川普6月起禁止部分中國留學生、學者入境美國，引起軒然大波。美國國務院2日特別舉行線上簡報會，表示該禁令僅針對很小一部分與解放軍有關、可能危及美國國家安全的人，美國繼續歡迎所有合法正當的中國學生、學者來美學習、研究。

美國國務院2日在背景簡報會中解釋該禁令的目的及如何實施，國務院資深官員澄清，該禁令不是針對絕大多數的中國學生，只是針對在中國「軍民融合」(military-civil fusion)戰略下，從事敏感領域研究且可能危及美國國家安全的學者和碩士以上的學生，受影響的中國學生學者比率很低。

美國國務院官員說，美國歡迎絕大多數中國學生來美國的學校和科研機構深造，希望「參與此次簡報會的每個人回去都用大號加粗字體在文章開頭寫明『美國繼續歡迎並重視絕大多數中國學生和學者的貢獻』」。

該官員說，川普總統禁止支持解放軍發展的個人來美從事碩士及以上的更高級別研究，這部分人僅占中國在美學生、學者的很少一部分，美國將繼續在確保國家安全的同時，歡迎所有合法正當的中國學生、學者。

美國國務院並未明確哪些專業屬禁令範圍，但表示美方擔心的技術領域包括量子技術(quantum technology)、人工智能、先進製造、高新材料(advanced materials)。

目前美國因新冠疫情暫停受理學生簽證等非必要簽證，工作恢復後，領事館官員將依照華府指導，綜合評估每項個案申請，再決定學生、學者簽證的發放；美國國務院官員表示，以往美國優先處理國際學生的簽證預約，疫情過後也將繼續這一作業。

國際教育機構(Institute of International Education)公布的數據顯示，2018至2019學年有近36萬9000名中國學生在美國留學，比之前一年增長1%，占美國國際學生總數的三分之一。