回應北京限航令 美將禁止中國航班入境

美國政府周三 (6月3日)宣布，計劃禁止中國的客機飛往美國，此舉是對中國限制美國航空公司入境的回應。

美國交通部表示，將暫停4家中國航空公司的航班，包括中國國航、東方航空、南方航空和廈門航空。

這項措施預計從6月16日開始生效。但如果美國總統特朗普下令，可能會更早實施。

新冠狀病毒疫情期間，中國的航空公司還能繼續飛美。而美國主要航空公司在2月份就主動停止了所有飛往中國的客運航班。

美國聯合航空公司和達美航空在5月初提交了恢復航班的申請，但一直未能得到中國民航局的授權。

美國交通部還表示，有跡象顯示，中國航空公司正在利用包機來突破每周一個航班的限制，以增加他們對美國航空公司的優勢。

今年1月底，特朗普政府限制14天內到過中國的非美國公民入境，但沒有對中國航空公司實施任何限制。

新冠病毒疫情爆發前，中美兩國之間運營約325個航班。

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