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現役軍隊集結華府周邊 美國防部指將「陸續撤離」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部長艾思博（右）探視保衛白宮的華盛頓特區國民警衛隊軍官。路透社
美國國防部長艾思博（右）探視保衛白宮的華盛頓特區國民警衛隊軍官。路透社

美國首都華盛頓特區附近，有1600名陸軍部隊集結戒備，軍隊是否進城成為關注焦點；美國國防部長艾思博（Mark Esper）3日表示，不支持在目前情況下使用現役部隊平息抗爭，美聯社報導，資深國防部官員表示，前來支援的軍隊已開始撤離，返回基地。

美聯社引述該資深官員的說法指，美軍第82空降師的快速反應部隊有200名士兵將在今天離開，他們將是第一批離開華府附近的現役軍隊；其餘的現役軍隊目前仍駐紮在華府附近的北維吉尼亞州和馬里蘭州，也將在條件允許的狀況下，在接下來幾天內返回駐地。

美聯社報導也指出，陸軍第三步兵團駐紮在維吉尼亞州，距離華府只有30分鐘距離，他們將持續保持警戒，以因應突發狀況。

另外，美聯社提到，目前有印地安州和田納西州分別派出300名和1000名國民警衛隊隊員，前往華府，其他州則拒絕了調派國民警衛隊的要求。

美國總統川普1日宣布，若各州州長不妥善處理紛擾狀況，將動用成千上萬重武裝部隊；美國國防部發言人2日證實，在華盛頓特區周邊，目前已有1600名陸軍部隊正在集結戒備，但該發言人不說明軍隊是否進城、會不會執行鎮壓。

艾思博3日在國防部記者會上表示，他不支持在目前情況下援引「暴動法」，使用現役部隊來平息抗爭。

華府 國防部 陸軍

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