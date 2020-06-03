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狂賣到來不及組裝！ 疫情炒熱這冷門產業

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美聯社
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新冠肺炎疫情衝擊下，美國失業人數升到新高峰，小企業掙扎求生，但腳踏車店卻因「疫」得福，銷售旺得不得了，業者還忙著招聘更多人手因應需求暴增，成為百業蕭條中的異數。

德州休士頓自行車店Urban Bicycle Gallery老闆艾塔義表示，疫情讓他生意忙到來不及把新腳踏車組裝完成擺出來展示，就已經被訂購了，因此早在5月初，今年來的銷售額就已達到2019全年數字。鑒於生意太忙讓員工吃不消，他只得為員工加薪、幫他們買午餐，並增聘人手。

目前在全美各地，不論是以汽車代步為主要交通方式的休士頓和洛杉磯，或騎自行車風氣原本就盛的波特蘭、紐約和華府，腳踏車銷售都很旺，以至於店家無法及時補足存貨和提供維修服務。有些情況下，店家只好對上門的顧客說抱歉。

美國自行車經銷商協會（NBDA）最近調查發現，83%的自行車店都擔心庫存量不足，製造商雖拚命生產仍供不應求。

艾塔義說：「我們的店通常銷售緩慢、冷清。但現在電話響個不停。」他形容，腳踏車現在成為「新的衛生紙」，意指時下眾人爭購的熱門產品，「如果店裡還有貨，下手買吧」。

CNN Business報導指出，疫情迫使健身房和瑜伽教室關門，熱愛運動但原本不騎單車的民眾，如今另尋戶外運動替代方式，腳踏車成為新選擇。疫情也導致一些消費者避開大眾運輸，而個別騎乘汽、機或單車，成為最容易保持社交距離的通勤方式。

追蹤零售銷售的NPD集團說，美國3月自行車銷售比去年同期大增39%。

在佛羅里達州傑克遜維爾市開ZenCog自行車維修公司的庫伯表示，打從2月至今，他沒休過一天假，已額外增聘技工，設法消化積壓的修車需求。他說，原本修理腳踏車通常24小時可修好，現在排隊修車可能要等上一個月。

庫伯說，往年夏季修理單車的生意清淡，因為天氣炎熱高溫少人騎腳踏車；但今天到現在還不見生意降溫跡象。他說：「腳踏車對美國民眾如此重要，這是多年來僅見。看到他們對騎單車興致盎然，真酷！」

在洛杉磯郊外開店的Triathlon Lab店主季亭表示，從事這一行37年來，從未見過像現在這麼旺的腳踏車銷售榮景。他已調整店內銷售重心，從原本強調高階自行車，轉向顧客能買來在住宅附近騎的平價自行車。他透露，沙灘自行車尤其受歡迎。

不過，自行車店老闆也擔心好景不常。現在路上車流量比疫情前少很多，騎單車較安全；一旦汽車流量恢復正常，騎單車興趣可能隨之下滑。

華盛頓特區自行車行BicycleSpace老闆庫普曼也懷疑，近來的盛況是否只是短暫現象？他說，當前這波自行車銷售熱潮令人聯想到1999年，那年民眾擔心「千禧蟲」危機（Y2K，電腦時序從1999轉換成2000的問題），紛紛購買新電腦備用，結果「接下來好幾年賣出的電腦數量不多，因為人人都買了」。

自行車 腳踏車 單車

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