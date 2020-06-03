加州訂購比亞迪N95口罩 連兩次未通過美認證

因疫情投入口罩生產的中國車企比亞迪，4月間接獲美國加州政府訂購3億個N95口罩，但因4月底未通過美國認證而延期交貨。美媒報導，這批N95口罩到5月底仍未通過認證，使交貨再度延期。

華爾街日報報導，比亞迪稍早已宣布這批N95口罩第2度延期交貨的消息，但沒有提到新的交貨期限。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延美國後，加州州長紐松（Gavin Newsom）4月間與比亞迪簽約，採購3億個N95口罩，價格10億美元（新台幣約300億元），加州政府並預付了4.95億美元的款項。

以此計算，這批N95口罩的單價為3.3美元。根據報導，價格僅有美國其他州採購同款口罩的一半。然而，紐森卻在5月6日宣布，比亞迪這批N95口罩未能在4月30日前獲得美國疾病控制與預防中心（CDC）認證，無法交貨，合約因此被延到5月31日。

報導指出，加州與比亞迪都寄希望於5月31日前獲得認證。但5月31日已經過去，比亞迪的N95口罩仍未能通過CDC認證。

同在4、5月間，美國食品暨藥物管理局（FDA）撤銷了大部分中國口罩製造商的緊急使用授權（EUA）許可，許可家數從4月初的80家驟減為5月初的14家。理由是，這些中國製造商生產的N95口罩，大部份不符合美國國家的N95過濾標準。

根據報導，比亞迪的N95口罩，仍被列在14家仍保有EUA許可的中國企業名單內。但另一方面，美國認證機構仍會與CDC對已進口的口罩進行N95性能測試。而在這項最關鍵的認證上，比亞迪卻二度未獲通過。

依照合約，如果口罩未能完成認證，比亞迪須退還加州一半的訂金，即2.475億美元。報導指出，比亞迪與加州政府的合約並未被取消，而是獲得第2次延期。

比亞迪北美分公司總裁李柯表示，CDC的約聘的審查人員將於本週前往比亞迪的中國工廠進行審查，預計比亞迪最快將在下週取得認證。