聽新聞
test
0:00 / 0:00

加州訂購比亞迪N95口罩 連兩次未通過美認證

中央社 / 台北3日電
N95口罩示意圖。（路透）
N95口罩示意圖。（路透）

疫情投入口罩生產的中國車企比亞迪，4月間接獲美國加州政府訂購3億個N95口罩，但因4月底未通過美國認證而延期交貨。美媒報導，這批N95口罩到5月底仍未通過認證，使交貨再度延期。

華爾街日報報導，比亞迪稍早已宣布這批N95口罩第2度延期交貨的消息，但沒有提到新的交貨期限。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延美國後，加州州長紐松（Gavin Newsom）4月間與比亞迪簽約，採購3億個N95口罩，價格10億美元（新台幣約300億元），加州政府並預付了4.95億美元的款項。

以此計算，這批N95口罩的單價為3.3美元。根據報導，價格僅有美國其他州採購同款口罩的一半。然而，紐森卻在5月6日宣布，比亞迪這批N95口罩未能在4月30日前獲得美國疾病控制與預防中心（CDC）認證，無法交貨，合約因此被延到5月31日。

報導指出，加州與比亞迪都寄希望於5月31日前獲得認證。但5月31日已經過去，比亞迪的N95口罩仍未能通過CDC認證。

同在4、5月間，美國食品暨藥物管理局（FDA）撤銷了大部分中國口罩製造商的緊急使用授權（EUA）許可，許可家數從4月初的80家驟減為5月初的14家。理由是，這些中國製造商生產的N95口罩，大部份不符合美國國家的N95過濾標準。

根據報導，比亞迪的N95口罩，仍被列在14家仍保有EUA許可的中國企業名單內。但另一方面，美國認證機構仍會與CDC對已進口的口罩進行N95性能測試。而在這項最關鍵的認證上，比亞迪卻二度未獲通過。

依照合約，如果口罩未能完成認證，比亞迪須退還加州一半的訂金，即2.475億美元。報導指出，比亞迪與加州政府的合約並未被取消，而是獲得第2次延期。

比亞迪北美分公司總裁李柯表示，CDC的約聘的審查人員將於本週前往比亞迪的中國工廠進行審查，預計比亞迪最快將在下週取得認證。

口罩 疫情 華爾街

延伸閱讀

陸半導體投資熱 資金搶進

大陸半導體產業紅了！風險資本、產業資本瘋狂湧入

比亞迪半導體引入戰略投資 將加快上市步伐

美否決比亞迪N95口罩審批申請? 比亞迪：假消息

相關新聞

加州訂購比亞迪N95口罩 連兩次未通過美認證

因疫情投入口罩生產的中國車企比亞迪，4月間接獲美國加州政府訂購3億個N95口罩，但因4月底未通過美國認證而延期交貨。美媒...

奧瑪哈白人老闆槍殺非裔示威者 「正當防衛」不起訴

內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)周末的抗議活動中爆發衝突，一名白人酒吧老闆開槍將一名非洲裔社會運動參與者射殺身亡；不過，該郡檢察官表示，該名槍手不會被起訴，因為他是出於「自我防衛」。

川普為拍照清場 白登批：把自戀看得比國家福祉重要

民主黨準總統參選人白登(Joe Biden)2日痛批川普總統為了拍照，以催淚彈驅散民眾，把自戀看得比國家福祉更重要；眾院議長波洛西(Nancy Pelos)則呼籲川普當「療傷統帥」，勿搧風點火；不過共和黨員則避免批評川普的作為，並試圖阻擋民主黨人譴責川普的決議。

被問對川普武力驅散示威者看法…杜魯多語塞21秒

加拿大總理杜魯多2日面對媒體銳利提問，要求他對川普總統為拍照而動員軍警強力驅散和平示威群眾的作為表明立場，杜魯多為此語塞長達21秒，最後不點名川普地表示，對美國正發生的事情，「感到恐怖和驚愕。」

清場讓川普走去教堂 是司法部長巴維理親自下令

司法部官員透露，川普總統1日在白宮發表演說之前，部長巴維理(William Barr)下令，要求軍警人員強制驅離拉法葉公園(Lafayette Park)四周道路和平示威的群眾；這波動用催淚瓦斯、橡皮子彈的強力驅離，引起輿論強烈反彈。

白宮外和平示威者遭武力驅散 竟是因為川普想拍張照

為何在白宮外圍和平抗議的群眾，1日晚間遭到軍警動用催淚彈、橡皮子彈的無預警強制驅離？事發約24小時後真相終於浮現。川普總統在白宮玫瑰園發表談話後，將步行到聖約翰聖公會教堂(St. John`s Episcopal Church)門口拍照，因此對群眾祭出鐵腕手段。

韓美防衛費分擔現曙光 韓籍雇員可望結束無薪假

從去年僵持至今的駐韓美軍防衛費分擔問題出現進展，美方同意由韓方支付駐韓美軍韓籍雇員薪資的提議，韓國外交部對此表示樂見，還...

影／佛州鱷魚頻闖民宅！想吃海龜裝飾品 還在門口打架

美國佛羅里達州處處可見鱷魚出沒，不同居民近日就分享了類似經驗，包括一隻鱷魚大清早出來覓食，錯把家門口的金屬海龜裝飾當成真...

催淚彈趕人、手拿聖經拍照 川普激怒美宗教領袖

美國白宮昨天動用強勢警力驅逐和平抗議的民眾，讓總統川普得以站在一座教堂前手持聖經拍照，美國宗教領袖今天為此同聲譴責川普

佛洛伊德之死惹眾怒 裴洛西：將立法禁種族歧視

美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西今天承諾，要就非裔男子佛洛伊德之死引發的「種族標籤」和其他問題制定立法，其他國會議員則警...

華府抗議第五天 志工場邊供分裝奶緩解催淚彈不適

美國白宮前抗議進入第五天，在場邊設置的物資供應站，負責發放免費物資的Carolina接受訪問表示，她住在華府很長一段時間...

美國商務部：對從大陸等國進口釩 啟動232調查

美國商務部長羅斯2日宣布，美國商務部將對從大陸等國所進口的稀有金屬釩數量和狀況，是否損害美國國家安全啟動「232調查」。

熱門新聞

美國民兵進駐林肯紀念堂！大陣仗展示武力惹怒網友

錄音檔證實「中國延遲公布病毒資訊」 美媒揭世衛也備感挫折

痛！美又發生警察暴力 6警破窗、電擊 強拉2學生下車

都是紓困惹的禍？夫領到3萬只做「一件事」 妻氣炸離婚

紐約77年首實施宵禁…不肖分子趁亂打劫 民眾嘆「淪海盜之地」

英相強生：可能給予300萬港人申請英國公民的機會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。