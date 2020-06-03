擔心疫情二度爆發 新加坡民主黨反對7月倉促大選

新加坡聯合早報報導，今年最後一季仍有時間舉行選舉，新加坡民主黨認為政府沒必要今年7月就倉促大選，反而應該集中所有精力和資源，確保冠病疫情不會在星國二度爆發。

聯合領導抗疫跨部門工作小組的國家發展部長黃循財日前宣布，冠病疫情如果到6月中繼續受到控制，我國預計可以在6月底前進入解封第二階段，這引來坊間揣測星國將在今年7月舉行大選。

在野的民主黨週三（6月3日）中午發表聲明，指出冠病疫情仍具備不確定性，此時大選將毫無必要地危害國人的安全與健康。

民主黨說：「大選2021年4月之前才需舉行，沒有必要趕在2020年7月就投票，今年最後一個季度才進行綽綽有餘。」