影／佛州鱷魚頻闖民宅！想吃海龜裝飾品 還在門口打架

美國佛羅里達州處處可見鱷魚出沒，不同居民近日就分享了類似經驗，包括一隻鱷魚大清早出來覓食，錯把家門口的金屬海龜裝飾當成真海龜、準備大快朵頤；另一位民眾則拍到，兩隻鱷魚就在自家門外大打出手。

佛州威尼斯（Venice, FL）居民路易斯（Crawford B. Lewis）家前門附近掛有一塊金屬飾板，上面刻有3隻海龜。當時他收到智慧門鈴警告，指有「人」出現在前門，路易斯趕緊調出畫面一看，才發現是一隻錯把金屬海龜當真的鱷魚。

當時是5月21日凌晨，畫面可見爬上長椅的鱷魚，先仔細觀察接著大口一咬，嘴巴卻直接撞上飾板，發出巨大聲響，接著牠就跌回長椅、當場愣住一會，眼睛直望向路易斯家前門，好一陣子沒有動靜。

最後，鱷魚掉頭轉向大馬路的方向，先望向飾板上的「海龜」，接著才不甘心地撞倒花盆後離開。路易斯指出，這隻鱷魚好幾次試圖抓走「海龜」，卻都沒有得逞，也讓他慶幸「沒有在5點半起床開門」。

另一支影片的拍攝地點是佛州麥爾斯堡鵜鶘保護區（Pelican Preserve, Fort Myers, FL）。男主人喬．蓋西爾（Joe Geshel）告訴妻子蘇（Sue Geshel）家門口有鱷魚時，蘇還以為喬瘋了，等到一聲巨響傳來，她才知道老公沒在開玩笑，並立刻拿手機拍下鱷魚在她家門口打架。

影片中，一隻鱷魚虎視眈眈地望著另一隻往外爬去的鱷魚，接著就大嘴一張、用力咬下，讓蘇當場驚呼，「牠們在打架…老天爺！」等到蘇轉到另外一扇窗戶時，只見一隻鱷魚朝屋外爬去的背影。她告訴媒體，兩隻鱷魚在他們家停留約20分鐘，也指他們家附近常見到鱷魚，「大家都在高球場看過，但在門外見到還是挺瘋狂的！」