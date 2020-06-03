奧瑪哈白人老闆槍殺非裔示威者 「正當防衛」不起訴

內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)周末的抗議活動中爆發衝突，一名白人酒吧老闆開槍將一名非洲裔社會運動參與者射殺身亡；不過，該郡檢察官表示，該名槍手不會被起訴，因為他是出於「自我防衛」。

5月30日接近午夜時分，奧馬哈經營兩家酒吧的賈納(Jacob Gardner)，在明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)事件在當地引發的示威抗議活動中，槍殺22歲的史庫爾洛克(James Scurlock)。

道格拉斯郡(Douglas County)檢察官辦公室偵訊兇手並檢視案發當時的錄影畫面後判定，賈納是出於正當防衛。

該郡檢察官克萊因(Don Kleine)1日在簡報中表示：「我們已經達成共識，判定槍手的相關行為有正當理由。」

檢方表示，本案發生前，曾經發生一場爭執，當時賈納的父親動手推幾名示威者，要求他們離開酒吧。

從簡報時播放的畫面較模糊的監視器錄影紀錄中可以看到，有兩人在街上與賈納對峙，而他向後退並掏出一把槍枝；賈納一開始對空開了兩槍，沒有傷害到任何人。

克萊因說，後來史庫爾洛克跳到賈納背上進行攻擊，可以聽見賈納多次說「放開我」，然後才開一槍擊中史庫爾洛克的鎖骨；史庫爾洛克被送往當地一家醫院後傷重不治。

賈納遭警方拘留後，已於5月31日獲釋；檢方說，他的「隱密攜槍許可證」(concealed-carry permit)已過期。

面對社群媒體上的憤慨情緒，克萊因也說，史庫爾洛克與賈納之間的對話中沒有任何「種族相關論調」。

本案發生後，官員們在奧馬哈實施宵禁，國民兵部隊也出動支援地方警察。

內布拉斯加州參議員韋恩(Justin Wayne)1日代表史庫爾洛克家屬，譴責這項判決；他說他們將持續探索「一切法律選項」。