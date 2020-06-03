川普為拍照清場 白登批：把自戀看得比國家福祉重要

民主黨準總統參選人白登(Joe Biden)2日痛批川普總統為了拍照，以催淚彈驅散民眾，把自戀看得比國家福祉更重要；眾院議長波洛西(Nancy Pelos)則呼籲川普當「療傷統帥」，勿搧風點火；不過共和黨員則避免批評川普的作為，並試圖阻擋民主黨人譴責川普的決議。

白登2日在費城發表演說譴責川普，並承諾自己將協助國家擺脫自私與恐懼；他批評川普無視憲法核心價值，重權力輕原則，「川普認為分裂有利自己，他的自戀已經變得比國家福祉更重要。」

白登說，他不會煽動仇恨，也將設法治癒美國長期存在的種族主義傷口，更不會將其政治化。「我會承擔責任，不會怪罪他人。」

白登這句話顯然衝著川普而來，在全國各地抗議事件頻傳之際，川普歸咎無政府主義者和民主黨帶頭鬧事，並稱其為「國內恐怖主義」。

白登也提到，「總統昨天在聖約翰聖公會教堂舉起聖經，希望總統可以不時打開聖經，若如此，總統可能從中學到一些東西。」

白登試圖自稱為「慰問總司令」(consoler in chief)，有別於川普鋒利又挑釁的風格；川普2日在推特讚許華盛頓特區1日晚間平靜、提議大量逮捕民眾，並批評紐約拒絕出動國民兵，對此白登感性訴求美國民眾，「重新思考這是不是我們想要成為的樣子？」

與此同時，遭警察壓頸致死的非裔佛洛伊德(George Floyd)家屬律師表示，白登預計9日到德州休士頓參加佛洛伊德的喪禮。

波洛西批評川普正在分裂國家，並稱川普在教堂外拿聖經擺拍是在汙辱信仰和價值觀；她指出：「我們希望美國總統遵循多位前任總統擔任療傷統帥(healer-in-chief)，而非煽風點火者。」

民主黨人提案改善刑事司法體制中種族差異問題；民主黨也提案譴責川普指示以橡膠子彈驅趕和平示威者，但遭共和黨人阻撓。民主黨也還以顏色，阻擋共和黨譴責暴力示威但未批評川普的提案。

許多共和黨人避免批評川普，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，不便談他人表現，參議員魯比歐(Marco Rubio)則認為當局清場作法並無不妥。

但共和黨參議員賽瑟(Ben Sasse)與參院唯一非裔議員史考特(Tim Scott)則罕見提出異議，反對川普清場拍照。