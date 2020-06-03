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被問對川普武力驅散示威者看法…杜魯多語塞21秒

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

加拿大總理杜魯多2日面對媒體銳利提問，要求他對川普總統為拍照而動員軍警強力驅散和平示威群眾的作為表明立場，杜魯多為此語塞長達21秒，最後不點名川普地表示，對美國正發生的事情，「感到恐怖和驚愕。」

美國上下因佛洛依德案及警察暴力執法行為陷入混亂，從雪梨至巴黎，全球各地在憤慨之際，聲援示威行動陸續出現，外交怒火也開始延燒；歐盟最高外交政策官員表示，歐盟對佛洛伊德的死感到「震驚和毛骨悚然」。

杜魯多長期以來一直避免公開批評川普，2日在例行記者會中被媒體詢問：「川普要求對抗議者動用軍隊，昨天為了讓川普可以去拍照，軍警還向和平示威群眾發射催淚彈，你對此有何看法？如果你不予置評，你認為會傳達出什麼訊息？」

向來對答如流的杜魯多，前所未見地面對鏡頭語塞長達21秒，明顯在思考如何措詞；最後他終於說：「我們看到美國正在發生的事情，都感到恐怖和驚愕。這是讓人們團結在一起的時刻，是傾聽的時刻，是學習的時刻，儘管經歷了年復一年和數十年的發展，但不公正仍然繼續。」

杜魯多接著表示：「此時此刻，加拿大也應認知到，我們也有我們的挑戰，種族歧視在加拿大也每天都在發生，加拿大也有制度上的歧視。」

與此同時，面對佛洛伊德之死，全球各地紛紛傳出為抗議種族歧視不公義和警察強悍執法策略的示威行動。

在巴黎，原本是集結數千名多種族的和平示威，最後演變成鎮暴警察施放催激彈，與抗議者放火對峙的緊張局勢；不少示威者跪下並舉起拳頭，以此紀念佛洛依德、也為2016年前被捕後死亡的法國非裔男子特拉奧雷（Toaore）申。這些非裔男子死前都曾說「我無法呼吸」（I can’t breathe）。

在澳洲雪梨，3000名示威者和平遊行並高呼「我無法呼吸」。荷蘭海牙有數千人集結示威，以色列台拉維夫也有數百人集會。社群網絡更以多國語言爆發出憤怒情緒，數以千計瑞典人加入了線上抗議活動。

川普 加拿大 警察

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