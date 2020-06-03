清場讓川普走去教堂 是司法部長巴維理親自下令

司法部官員透露，川普總統1日在白宮發表演說之前，部長巴維理(William Barr)下令，要求軍警人員強制驅離拉法葉公園(Lafayette Park)四周道路和平示威的群眾；這波動用催淚瓦斯、橡皮子彈的強力驅離，引起輿論強烈反彈。

全美各地爆發「黑人的命也是命」示威活動之際，川普急著透過華府抗議場面的處理模式，展現聯邦政府的強大權力。

華盛頓郵報報導，來自聯邦司法部門的兩名官員指出，在周日深夜至周一清晨之間，高層決定要把白宮外圍的管制區範圍向外擴大一條街的距離，巴維理參與了這段決策的討論過程。

司法部官員透露，到了1日下午，巴維理到現場實地勘查時，發現管制區範圍還沒有擴大，當場找來警政單位首長，要求必須達成任務；不久，和平示威群眾就遭到軍警強制驅離。

華府市政府官員2日表示，白宮頻頻逼迫接管華府警察，想要直接指揮警方掃盪示威群眾；民主黨籍華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，白宮接管華府維安的要求，被她拒絕。

然而，2日晚間，國民兵的悍馬車仍然陸續開進華府市中心區，國土安全部、聯邦緝毒署(DEA)及美國公園警察局(U.S. Park Police)等聯邦機構，則派員部署於華府各個角落。

包瑟說，並沒有對市政府體系之外的其他機構尋求支援，對於川普打算在華府各地派駐現役軍官駐守，也已被她擋下。

華郵指出，資深官員透露，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、副幕僚長奧納托(Tony Ornato)、川普女婿庫許納(Jared Kushner)以及多位白宮高層官員，1日曾經討論川普造訪聖約翰聖公會教堂(St. John`s Episcopal Church)的可能性，助理群也在1日下午針對細節擬訂計畫，但到晚間6時左右才拍板定案。

據紐約時報報導，白宮官員透露，總統顧問霍普‧希克斯(Hope Hicks)與其他政府官員擬定此計畫。