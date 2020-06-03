白宮外和平示威者遭武力驅散 竟是因為川普想拍張照

為何在白宮外圍和平抗議的群眾，1日晚間遭到軍警動用催淚彈、橡皮子彈的無預警強制驅離？事發約24小時後真相終於浮現。川普總統在白宮玫瑰園發表談話後，將步行到聖約翰聖公會教堂(St. John`s Episcopal Church)門口拍照，因此對群眾祭出鐵腕手段。

川普2日發表推文寫道：「華府昨晚沒有問題發生。逮捕了很多人。大家都做得很棒。壓倒性的武力展現。全面掌控。同樣的，明利亞波利斯(Minneapolis)也表現很棒(謝謝您，川普總統！)」

晚間他又再推一文說，指華府前一晚是地球上最安全的城市。

拿聖經拍照 宗教領袖譴責

為了川普想拍張在教堂前拿著聖經的照片，白宮竟然下令軍警動用武力，驅散和平示威的群眾；華盛頓地區大主教格雷格利(Wilton D. Gregory)對此表示「不可思議」。

聖約翰教堂主教巴德（Mariann Edgar Budde）當天曾向有線電視新聞網CNN說，「我很憤怒。總統來教堂時並沒有禱告，他也沒有承認我們國家現在的痛苦。」

雷格利說，任何天主教機構甘願遭誤用、操控，做為違背教義精神之用，都應該受到指責。

白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)2日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時則說，川普拿著聖經拍照是給縱火暴徒的警示象徵。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死案發生後，在全美各地引發抗爭與暴動，白宮外圍的示威活動1日緊張情勢更是前所未見。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)下令的市區全面宵禁，原訂在1日晚間7時開始，但軍警對和平示威群眾強制驅離，卻發生於6時45分。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)被媒體拍到穿著軍裝走在華府街道，司法部長巴維理(William Barr)也在現場關注狀況。

就在驅散示威群眾的同一時間，川普在白宮玫瑰園發表透過電視實況轉播的談話，他自稱「法律與秩序的總統」，除嚴詞批評抗議群眾，還宣布如果各州州長不妥善處理紛擾狀況，「我會動用成千上萬重武裝部隊。」

又訪天主教聖地 討好保守選民

新聞網站國會山莊報(The Hills)指出，國民兵接獲命令，必須淨空白宮四周道路，好讓川普從白宮步行到對街的聖約翰聖公會教堂；這座教堂在前一晚遭到群眾縱火，建築物部分燒毀。

到了晚間7時前，在軍警以發射催淚彈、煙霧彈和橡皮子彈強力驅散群眾後，白宮周圍道路已完全淨空，讓川普得以穿越拉法葉公園(Lafayette Park)，抵達聖約翰聖公會教堂。

1日在聖約翰聖公會教堂拍了照還不夠，川普與第一夫人梅蘭妮亞隔天又前往聖約翰保羅二世國家聖地(Saint John Paul II National Shrine)獻花致敬；在全美暴動頻傳之際，這是川普連續第二天以宗教為表象，安排向支持他的死忠保守派選民訴求的政治宣示行程。