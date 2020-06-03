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矽谷佛利蒙特獲贈口罩 台裔市長感謝台灣

中央社 / 舊金山2日專電

舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟代表中華民國政府捐贈1萬片醫療口罩給矽谷的佛利蒙特（Fremont）市政府，台裔市長高敘加表達感謝，並期望未來與台灣加強合作關係。

捐贈儀式於當地時間1日在佛利蒙特市政府建築外舉行，台灣移民第2代市長高敘加（Lily Mei）、來自台灣的第一代移民市議員黃潔宜（Teresa Keng）和華裔市議員邵陽（Yang Shao）及消防局長賈可布森（Curtis Jacobson）等人出席。

另外，當地僑界重要代表、小樹苗蒙持梭利國際學校共同創辦人陳朝全及賴淑娜也受邀參加捐贈活動。

馬鍾麟表示，病毒無國界，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情已造成全球600多萬人確診，在加州約有9萬人感染，面對這項挑戰，人類只有共同合作才能戰勝病毒。

馬鍾麟說，相較於全球其他國家，中華民國目前已穩定控制疫情，因此更積極與各國分享抗疫經驗。過去2個月期間，台灣對美國聯邦及各州捐贈口罩及醫療物資，現在也開始擴及包括佛利蒙特市在內的美國許多城市，除展現台灣對美國的情誼之外，也希望儘快看到各地疫情快速獲得控制。

高敘加致詞表示，自4月起佛利蒙特市已對有需要的民眾提供免費的快速檢測。感謝台灣政府及駐舊金山台北經文處的協助，並期望未來能夠繼續與台灣加強雙方合作關係，以促進佛利蒙特市的發展。

舊金山 疫情 口罩

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