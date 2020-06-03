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華府抗議第五天 志工場邊供分裝奶緩解催淚彈不適

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
有民眾將飲用水瓶子淨空，加入牛奶便於隨身攜帶，沖洗因催淚瓦斯引起不適的眼睛。華盛頓記者張文馨／攝影
有民眾將飲用水瓶子淨空，加入牛奶便於隨身攜帶，沖洗因催淚瓦斯引起不適的眼睛。華盛頓記者張文馨／攝影

美國白宮前抗議進入第五天，在場邊設置的物資供應站，負責發放免費物資的Carolina接受訪問表示，她住在華府很長一段時間，這陣子與一些志工夥伴輪流在不同抗議地點服務，她表示，這個國家的警察施暴情形越來越多，但卻沒有人應對，因此大家站出來，是為了要設法推動一些政策來處理問題，改變這個國家。

Carolina表示，現場除了有物資供應站，還有緊急醫療救護站，她說，牛奶可用來緩解催淚瓦斯造成的不適感，現場的一加侖牛奶堆積在角落，她拿出小包裝牛奶，建議大家可以隨身攜帶，在受催淚瓦斯攻擊時即時清理，仔細一看，其實是拿236克飲用水瓶子淨空後分裝；Carolina說，調整過比例的肥皂水，也是用來應對催淚瓦斯。

還是大專學生的Marxe Orbach和媽媽一起在物資供應站服務，他說，當美國警方將催淚瓦斯瞄準在白宮附近聚集抗議的群眾，他的嫂嫂就在其中，這也是他希望站出來幫助抗議民眾的原因，身後的飲用水、零食、牛奶等物資，都靠一波波捐贈累積，他的媽媽則是拿著乾洗手四處走動，提供民眾清潔消毒。

民眾Rose周六和今天都到場，她接受本報訪問表示，她來此是為和平抗議，為了美國多年未解的種族問題，相當不滿川普揚言要以軍隊平亂，反批川普才是恐怖主義者，她也指出，華府在晚間7時宵禁非常不合理，甚至天都還沒暗。

直到晚間10時左右，現場群眾仍然聚集在廣場上，警方也在圍欄的另一邊，架起強光照明，一度有民眾搖晃圍欄或是長鳴汽車喇叭，均立即遭到其他人制止，場面相對平和。

美國總統川普則繼續在推特發文，指催淚瓦斯是用來對付製造騷亂者，「他們並不平和」，因抗議民眾在前一天晚間對教堂焚火；川普在推特上讚許華盛頓特區控制情況「是世界上最安全的地方」，批評紐約充斥混亂和破壞，州長葛謨（Andrew Coumo）何時才要向聯邦政府求助。

Carolina在物資供應站協助免費提供水跟食物給參加抗議活動的民眾。華盛頓記者張文馨／攝影
Carolina在物資供應站協助免費提供水跟食物給參加抗議活動的民眾。華盛頓記者張文馨／攝影
還是大專學生的Marxe Orbach和媽媽一起在物資供應站服務。華盛頓記者張文馨／攝影
還是大專學生的Marxe Orbach和媽媽一起在物資供應站服務。華盛頓記者張文馨／攝影
Rose說她已經是第二度到場參加活動，並批評川普才是恐怖主義者。華盛頓記者張文馨／攝影
Rose說她已經是第二度到場參加活動，並批評川普才是恐怖主義者。華盛頓記者張文馨／攝影

川普 白宮

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