華爾街日報：N95口罩消毒後不堪使用 承包公司卻拿4億補助

非營利的巴特爾紀念研究所(Battelle Memorial Institute)獲得聯邦政府4億元補助，開發N95口罩消毒系統，卻被「華爾街日報」獨家披露，其實消毒後的口罩不堪使用，沒能給予醫護人員足夠保護。

巴特爾有超過50個口罩消毒設施，號稱能讓N95口罩重複消毒使用20次，目前已消毒多達70萬個口罩。過程中，將口罩放置於架上再以蒸發的雙氧水消毒數小時，當濃度降低後便算完成。不過消毒要價相當昂貴，一個口罩就超過110元。

巴特爾不直接向醫院收費，執行長塔爾(Lou Von Thaer)表示目前已向政府請款7800萬元，醫院選擇性手術增加，口罩消毒次數隨之上升將能降低成本。發言人蘿絲‧蘭金(Rose Rankin)則表示，幾個月後，成本有望降至七元。

但聯邦政府準則和全美最大N95製造商3M卻表示，消毒系統未經核准，可能讓口罩無法抵擋新冠病毒。聯邦疾病防治中心(CDC)則建議，只在口罩庫存見底時進行消毒；與其消毒，倒不如將口罩放置在紙袋內五天。但授權消毒系統的聯邦食品藥物管理局(FDA)偏向支持立場。

原本FDA有意管制消毒口罩，但3月下旬俄亥俄州長德威恩(Mike DeWine)和川普總統親自聲援後，立刻批准上路。

俄亥俄州大Wexner醫學中心護士盧卡斯(Rick Lucas)透露，消毒後的口罩有磨損，鬆緊帶損壞，並且被其他使用者呼吸道分泌物汙染的情況。他說：「這讓許多護士感到不安。」他害怕因此吸入雙氧水殘留物，和其他纖維和化學物質。

麻州護士協會和國際消防員協會也公開強烈反對口罩消毒，巴特爾更被投訴多達100件醫療不良事件，但對外界仍表示對消毒非常具有信心；塔爾透露目前約有1萬6000間醫院，以及其他照護單位進行合作。

國防後勤局(DLA)發言人則表示，巴特爾最多能領到6億元的補助，營運合約長度為六個月。

3M和FDA發現，經過消毒的口罩密合度與過濾功能會降低；3M獨立實驗也發現，最多只能被消毒三次，而非巴特爾對外宣布的20次。FDA表示，口罩消毒後使用前最好仔細檢查。背後出資的衛生及公共服務部(HHS)也澄清，不會因為有了消毒系統，就停止採購口罩。