全美示威致新冠病毒檢測站關閉 接觸者難追蹤

警察施暴引起的大規模抗議，導致許多新冠病毒檢測站關閉，也讓追蹤曾暴露在病毒下的民眾的工作變得更複雜，更讓地方官員擔憂動亂可能會引發新一波新冠病毒感染疫情。

隨著數千人在全美各地參加擁擠的示威運動，賓州、佛羅里達州、加州、與伊利諾州的多處新冠病毒檢測站，都在周末爆發暴力事件後關閉，限制了各城市追蹤病毒的能力。

而此時的風險相當高；由於各州已逐步重啟，而且有許多人違背社交距離指令出門，公衛官員已經在擔心病例數增加以及醫院被擠滿。

許多被暴力事件影響的社區，都已經因為疫情而承受不成比例的負擔，因為非裔民眾生病與死亡的機率遠高於白人。

聯邦公共衛生署長亞當斯(Jerome Adams)參加白宮關於抗議的會議後，對政治新聞網站Politico說：「根據新冠肺炎的擴散方式，我們有充分的理由可以預期看到新的感染群眾，日後也可能會爆發新一波疫情。」

亞當斯是川普政府中少數幾個非裔高階衛生官員之一；他說，他也能理解民眾發起示威運動的憤怒情緒。

紐約州已有數個私營的檢測站因為抗爭活動而關閉或縮短運作時間；州長葛謨(Andrew Cuomo)和紐約市長白思豪(Bill de Blasio)對紐約市頒布晚間11時的宵禁，而當地一周前才剛開始重啟。

紐約市等地的衛生部門，也透過推文建議示威者保護自己與他人避免感染新冠病毒，包括保持社交距離，以及使用標語和大聲公取代吶喊。

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)衛生官員也預期，大規模示威運動過後數天，可能會爆發新一波疫情。

官員表示，希望曾在明尼亞波利斯市以及聖保羅市(St. Paul)示威抗議的民眾能夠接受檢測，而他們也已與社區活動籌畫員合作，為示威者供應口罩。

該州公共實驗室已於5月29日撤空，並且實際上已因為安全考量而關閉，但官員說這些實驗室於6月1日開始繼續進行檢測。

隨著各州持續加強接觸者追蹤工作，公衛專家也擔心，已經對於提供自身接觸與行蹤相關資訊感到遲疑的民眾，如果曾經參加示威運動，可能會變得更小心翼翼。