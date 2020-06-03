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史上最難答！被問到川普用軍隊開道 加總理停了多久？
加拿大總理杜魯多2日在記者會上表示，加拿大人對於美國正在發生的事情感到「恐懼和驚愕」。當被問到對美國總統川普動用軍隊開道、對和平示威民眾使用催淚彈，還威脅動用軍隊鎮壓抗議有何看法時，杜魯多想了超過20秒才回答。
紐約時報報導，杜魯多向來都很謹慎避免直接批評川普，因為加拿大仰賴美國75%出口。然而，面對這次提問，回答向來很快的杜魯多，想了21秒才說話。
杜魯多說，「我們對於美國發生的事感到恐懼和驚愕，是時候團結眾人、傾聽民眾的聲音。加拿大人也必須認知，我們也面臨挑戰，非裔、不同種族的加拿大人，生活的每一天都面臨歧視」。
杜魯多強調，「加拿大必須正視這些問題，政府不僅要採取行動，身為加拿大公民也必須看見，共同解決歧視問題。」
多倫多大學政治科學教授威斯曼（Nelson Wiseman）表示，「顯然，杜魯多沒想到會被問到這個問題。我認為他甚至考慮是否完全不要回答。不過，如此一來可能會被外界解讀杜魯多不願批評川普」。
威斯曼表示，杜魯多不直接提及川普很明智，他說，「杜魯多的評論是對川普的批評，但沒有指名道姓」。
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