川普威脅無效 北卡州長不答應共和黨全代會照常舉行

美國總統川普日前要求北卡羅來納州州長承諾，讓共和黨的全代會如期舉行，否則將換地點，帶走全代會創造的工作機會；民主黨籍的北卡州長庫柏（Roy Cooper）2日回覆共和黨，建議共和黨「縮小規模舉行和採取防疫措施都是必須的」。

路透報導，庫柏說，共和黨目前所提交的全代會舉行計畫是「極不可能」，不知疫情會如何發展，建議共和黨的全代會縮小規模、與會者保持社交距離並且戴上面罩或口罩。

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）發表聲明指，雖然希望能在夏洛特舉行全代會，但基於對黨代表和被提名人的義務，共和黨將開始另尋地點舉辦盛會。

路透報導，若北卡拒絕共和黨全代會，則喬治亞州、德州與佛州的共和黨人都已表達願意接手。

共和黨今年大會預定8月24日在北卡的夏洛特（Charlotte）舉行，共和黨預估屆時將有5萬人與會。

川普上月25日在推特撰文指，堅持在北卡羅來納州的夏洛特舉辦共和黨全國代表大會，但北卡至今仍在封閉狀態，無法保證8月底能重新開放容納成千上萬的共和黨支持者；川普要求庫柏立即回答這個問題，否則將換地點，並帶走全代會創造的工作和經濟發展機會。

川普說，花了數百萬美元籌備的全代會，若遭到民主黨州長阻攔無法舉辦，則他認為應另尋地點，確保全代會順利舉行；川普說，他不願這麼做。