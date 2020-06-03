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美國各地抗議持續 拜登譴責川普煽動仇恨

聯合報 / 華盛頓記者張文馨
民主黨準總統參選人拜登。美聯社
民主黨準總統參選人拜登。美聯社

美國總統川普1日要求州長強硬處理各地示威，若州長無法處理，則他將動用重武裝部隊恢復秩序，被美媒解讀為「動用軍隊清場」；民主黨準總統參選人拜登（Joe Biden）2日在費城發表演說，譴責川普並且感性呼喚美國民眾，承諾自己將協助國家擺脫自私與恐懼。

拜登說，他不會煽動仇恨，也將設法治癒美國長期存在的種族主義傷口，更不會將其政治化。

「我會承擔責任，不會怪罪他人」，拜登這句話顯然衝著川普而來，在全國各地抗議事件頻傳之際，川普歸咎在無政府主義者和民主黨帶頭鬧事，並稱其為「國內恐怖主義」。

拜登也提到，「總統昨天在聖約翰教堂舉起聖經，希望總統可以不時打開聖經，若如此，總統可能從中學到一些東西。」

當川普2日透過推特讚許華盛頓特區昨晚的平靜，提到「逮捕多人、做得好，展現壓倒性的力量，壓制局面」；另一方面，川普批評紐約拒絕出動國民兵的提議，才會被暴徒撕成碎片，要求紐約市立即出動國民兵。

拜登感性訴求美國民眾，「重新思考這是不是我們想要成為的樣子？」

另外，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）批評川普正在分裂國家，且稱川普在教堂外拿著聖經擺拍，是汙辱信仰和價值觀。

聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示，川普政府拿軍隊恐嚇美國公民，要求川普立即停止這樣的行為，並呼籲國防部長艾思博（Mark Esper）與美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）不得這麼做，且國防部監察長也應調查軍隊是如何被使用。

川普 拜登 教堂

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