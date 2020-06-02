民權領袖對祖克柏不處理 川普貼文表示失望與震驚

2020年還過不到一半，美國已發生彈劾案、新冠疫情、破紀錄的失業率以及黑人佛洛伊德之死引爆的全國示威，不禁令人回想起馬丁路德金恩遇刺的1968年。與當年相比，現今白人家庭的財富是黑人的10倍，顯見長年的財富不均並無改善。而川普的領導能力恐不如當時的總統尼克森，美國何時能夠走出陰影仍是未知數。

2020-06-02 20:32