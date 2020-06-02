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民權領袖對祖克柏不處理 川普貼文表示失望與震驚

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
臉書執行長祖克柏。美聯社
臉書執行長祖克柏。美聯社

多個美國民權團體負責人周一晚間透過視訊會議與臉書執行長祖克柏和營運長桑柏格會談後，對於臉書繼續縱容川普鼓吹暴力，不採取任何行動，聯合發表聲明表示震驚。

聲明指出：「我們對於祖克柏令人無法理解的解釋感到失望及震驚，就是他允許川普的文章繼續存在。」

川普曾在推特表示，「哪裡有搶劫，就往哪裡開槍。」推特列為頌揚暴力，一度加以隱藏。但臉書一直沒有採取過濾的動作。

川普 祖克柏 搶劫

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