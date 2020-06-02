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疫情示威多重打擊 美亂象恐甚1968年

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
明尼蘇達州黑人佛洛伊德之死引爆的全國示威，令超過23個州請求國民兵平息動亂，在上周末至少4,000人被捕。(Photo by Wikipedia)
明尼蘇達州黑人佛洛伊德之死引爆的全國示威，令超過23個州請求國民兵平息動亂，在上周末至少4,000人被捕。(Photo by Wikipedia)

2020年還過不到一半，美國已發生彈劾案、新冠疫情、破紀錄的失業率以及黑人佛洛伊德之死引爆的全國示威，不禁令人回想起馬丁路德金恩遇刺的1968年。與當年相比，現今白人家庭的財富是黑人的10倍，顯見長年的財富不均並無改善。而川普的領導能力恐不如當時的總統尼克森，美國何時能夠走出陰影仍是未知數。

黑人長年機會不均

《經濟學人》指出，在3年前的就職演說中，川普承諾「美國的浩劫結束於此時此刻」，如今卻在白宮的地下堡壘躲避席捲全國的示威。明尼蘇達州黑人佛洛伊德之死引爆的全國示威，致使超過23個州請求國民兵平息動亂，在上周末至少4,000人被捕，佛洛伊德的律師克魯姆表示：「席捲各大城市的暴動是民怨潰堤的跡象。」

在美國，白人和黑人的機會不均長年看來沒什麼太大的改善，白人家庭的財富是黑人的10倍。警察殺害手無寸鐵的黑人，在過去幾年也曾引發小規模的抗議，譬如2014年密蘇里州的邁克爾•布朗以及2015年馬里蘭州的弗雷迪•格雷，和以往不同的是，此次全國性示威有為數不少的白人響應。

動盪的1968年

根據《太西洋》和《美聯社》報導，命運多舛的2020年令許多美國人回想起動盪的1968年，那年4月美國人權鬥士馬丁路德金恩博士遭到暗殺，兩個月過後，打著改革旗號、準備代表民主黨角逐總統的羅伯特•F•甘迺迪也遭刺殺，政治暗殺在那幾年瘋狂迭出。同時美國深陷越戰泥淖，徵召和死亡人數分別創下新高，每天約有50為美國軍人喪命。

在馬丁路德金恩遇刺之後，全美超過100個城市爆發示威。對於失控的種族暴動，主張種族隔離的阿拉巴馬州長華萊士以第三黨之姿參選，不過最終共和黨的尼克森以恢復秩序為號召贏得大選，越戰則又持續了5年才結束。

2020年還過不到一半，已經發生川普彈劾案、百年一見的傳染病、節節高升的失業率（14.7%以上）以及佛洛伊德之死引爆的全國示威。然而，比1968年更糟糕的是，川普總是為自己辯護並回擊對他的批評，但權力結構已變得更加包容，黑人從政不再稀奇，美國人何時能夠走出2020年的劫難仍是未知數。

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