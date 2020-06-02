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歐盟與川普不同調！譴責美警濫權 支持和平抗議
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾2日說，歐盟對美國警察殺死非裔男子弗洛依德感到「震驚與驚駭」，認為這是「濫權」，歐盟敦促美國當局限制「過度使用武力」，並說歐盟支持和平抗議的權利。
波瑞爾說：「我們歐洲人和美國人一樣，對弗洛依德之死感到震驚與驚駭。所有社會都該保持警覺，不要過度使用武力，並確保所有這類事件能安全、有效並在完全尊重法律與人權的情況下解決。」
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