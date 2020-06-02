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福斯分析師：若小布希挺拜登 將改變黨內一些選票流向

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
2011年9月10日，小布希在聯合航空93號國家紀念館第一階段落成典禮致詞完後，跟時任副總統的拜登握手致意。美聯社
2011年9月10日，小布希在聯合航空93號國家紀念館第一階段落成典禮致詞完後，跟時任副總統的拜登握手致意。美聯社

美國福斯新聞網政治分析師威廉斯（Juan Williams）1日說，若美國前總統小布希為民主黨總統候選人拜登背書，將能打動溫和共和黨人及傾向共和黨獨立選民，「將會改變一些選票」。他認為，小布希為拜登背書的可能性是存在的，因川普過去曾對布希家族成員惡言相向。

威廉斯在國會山報1日刊出的專欄文章中表示，雖然小布希不點名批評川普，但不代表他對川普的批評有所保留。在2017年一場演講中說，小布希稱美國政治已經「被隨意的殘酷行為貶低，爭論太容易變成敵意」。

小布希上月透過社交媒體呼籲團結抗疫時，結果竟遭川普推文批評，未能在自己遭彈劾期間展現支持。2016年共和黨總統初選期間，川普屢屢對小布希的胞弟傑布‧布希人身攻擊，當時惹怒了布希家族。

威廉斯認為，這些事情恐促使小布希選邊站。「卡特、柯林頓與歐巴馬打算支持誰是毫無疑問的，剩下的就是有著最大實力的小布希。保守派團體林肯計畫，以及包括數名反川普前共和黨高官組成的一個新組織，均已為小布希的發聲做好準備。」

川普 共和黨 拜登

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