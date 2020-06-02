騷亂危及川普連任前景 第四階段紓困法案規模或更大

分析師說，白人警察在逮捕過程中導致非裔男子弗洛伊德死亡並引發大規模抗議後，美國國會可能會擴大下一階段的抗疫紓困方案。

KBW分析師Brian Gardner在報告中說，這場動盪「可能會促使民主黨議員為州和地方政府爭取更多資金，並要求追加與新冠肺炎危機未直接相關的社會計畫支出」。

他並指出，儘管財政保守派可能會力推規模較小的紓困法案，但最近發生的事件以及周五預計將發布失業率持續飆升的報告，可能會增加民主黨的「籌碼」。

Gardner認為，第四階段紓困法案的規模將更大，預計未來兩個月會通過，對股市是一項利多。美股1日收高，儘管全美爆發示威衝突，但投資人仍較關注經濟復甦的跡象。

不過Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示，上周末的騷亂仍對市場造成一些負面影響，因為經濟活動受中斷。他指出，亞馬遜減少了送貨，目標百貨（Target）關閉了一些門市，一些主要交通要道也被封鎖。

Crisafulli還說，這起事件可能對11月的總統大選產生更持久的影響。他指出，全美爆發的憤怒情緒可能會轉化為對拜登的支持。不過如果「法律和秩序」成為主要的政治口號，反而會有利於川普。

AGF Investments的美國政策策略師Greg Valliere在報告說，「川普肯定知道身處困境，包括本周五出爐的失業率可能飆升至近20％、上周五不痛不癢的中國政策令人直打哈欠、疫情可能捲土重來，以及現在全美各大城市又發生了騷亂」。

Valliere說，「如果示威抗議不能很快平息，川普可能會失去總統寶座」，尤其是當拜登展現出同情心和領導力，而川普只會火上澆油將抗議者形容為『惡犬』」。白宮上周五因門外抗議進入「紅色狀態」，川普被帶進地下掩體。