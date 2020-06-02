長久待在家會削弱免疫力？醫師給答案

新冠疫情期間長久待在家裡，許多人擔心免疫力會不會變弱？專家說安啦！困在家裡不會減低你的免疫力而使你更易受到病毒感染。

在凡事都令人戒慎恐懼的避疫期間，家庭醫師卜燕(Natasha Bhuyan)的說法應該讓你放心：「沒有證據顯示，長期待在家裡會讓你的免疫力變弱。我們的免疫力是經年累月，由好幾個因素組成的，再說待在家裡也會接觸到屋內不同的病原體。」總之，沒和外人互動，不會減弱你的抗病能力。

話雖這麼說，有幾點還是要注意。首先，太陽曬得不夠，不是保持免疫力的好方法，因為人體本來就需要陽光提供維生素D，才能正常運作。

因此，散散步、騎腳踏車、到公園去，記得保持六呎社交距離，曬曬太陽，不失為吸收維他命D的好方法。如果你家庭院、陽台、頂樓夠大，那更應善加運用。2010年國家醫學圖書館期刊曾刊載研究報告說，每周曬幾次太陽，每次10到30分鐘就能吸收「保持健康」所需的維生素D了。

其次，舉家避疫本身不是問題，擔心如何度過疫情，自找的心理壓力才是問題。心理學家希斯曼(Jared Heathman)說，壓力會讓血液裡面的腎上腺皮質醇（cortisol）量上升，降低我們的免疫力。皮質醇荷爾蒙不平衡，會讓血糖上升，打亂免疫系統，病毒入侵時，免疫反應就會慢下來。

免疫系統應戰能力遲緩，對身體的不良效應百端，例如，佛羅里達州頭髮與頭皮雷射治療診所的主任山提諾(John Santino)指出，過去幾周，就有不少病患說他們頭髮掉得厲害。毛囊受損，出現假性斑禿(alopecia areata)，可能就是過度緊張與壓力造成的。

如何平衡心緒呢？卜燕建議正常起居、多吃新鮮食物、經常運動、每晚睡足8小時。寫日記、打坐也無妨，曬曬太陽更好！