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彭博：北京下令停購 美出口商仍賣數船黃豆給大陸買家
彭博引述知情人士報導，美國黃豆出口商出售數船黃豆給大陸國營買家，可見北京方面雖已指示暫停部分美國農產品進口，但部分交易仍在繼續進行。
知情人士向彭博透露，賣家出售多達四船的美國新作黃豆。大陸國有中儲糧早先競購的是美西黃豆。
周一曾有知情人士透露，中國政府官員已指示主要國有商貿公司暫停進口部分美國農產品。繼美國總統川普上周五就香港將實施新國安法對北京大加抨擊後，北京方面正對接下來的美中形勢進行評估。
彭博引述一位知情人士說，要求國有買家暫停購買美國黃豆的指示也有例外。一是國有買家可以代理不受指示約束的民營公司進貨，二是國有買家需要實物黃豆填平衍生品頭寸時可以進口，三是已有正在進行的交易可以繼續執行。
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