佛洛伊德案延燒 音樂圈6月2日罷工抗議

美國音樂界6月2日將罷工1天，呼籲政府要對佛洛伊德案負責！美國3大唱片公司1日宣布，將於2日罷工1天，音樂界也紛紛響應停工，專門播放MV的美國MTV也宣布當天將會有8分46秒的黑螢幕時間，象徵佛洛伊德遭到警方壓制的時間。此案將美國各界因為疫情、種族衝突積怨已久的情緒徹底爆發，各界紛紛群起響應。

黑人音樂家響應

根據《英國廣播公司》報導，由於近日美國警察殺黑人的佛洛伊德案延燒，不同領域的黑人紛紛群起抗議，在美國流行音樂界也具有份量的黑人音樂家們也群起響應，隸屬環球音樂集團的「新視界」唱片公司隨即宣布，這禮拜將不發行任何新專輯，知名的黑人電台主持人達登也暫停了他的廣播節目播出。

美國3大唱片公司環球、索尼與華納也紛紛響應，在2日罷工，許多大牌歌星都在社群媒體悼念對佛洛伊德的不捨，小天后蕾哈娜表示，她在這件事發生以後歷經毀滅、憤怒與哀傷交錯的情緒，她不希望看到更多黑人被謀殺，也不願人們暴動、以私刑解決問題。

罷工、默哀致意

知名歌手碧昂絲在IG貼出影片，呼籲粉絲要為佛洛伊德討回公道，她怒批，佛洛伊德在光天化日下遭到謀殺，這已經無法再容忍了，不能讓當局再次粉飾太平。黑人歌手Dr. Dre也說，他的心依舊在抽痛，這個社會需要思考要用什麼行動，避免悲劇再度發生。

根據《CNN》報導，滾石合唱團、知名黑人樂手昆西‧瓊斯等音樂人也紛紛宣布將於2日取消行程與工作，旗下有Springsteen、愛黛兒、巴布‧狄倫的哥倫比亞唱片公司也宣布停工。MTV的主管麥卡錫也宣布，節目中將會有8分46秒的黑畫面，提醒世人有關這場悲劇的黑暗時刻。

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