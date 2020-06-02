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美國抗議遍地開花 白宮：將部署更多聯邦資源應對

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國費城抗議者縱火焚燒一輛警車。（美聯社）
美國費城抗議者縱火焚燒一輛警車。（美聯社）

美國46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸致死，全美抗議遍地開花，衝突不斷白宮附近也是抗議熱點；白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）1日表示，將部署更多聯邦資源協助執法部門應對暴力抗議事件；麥肯內尼不透露具體細節，只說川普今天司法部長與巴維理（William Barr）與美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）開會，討論情況。

為回應抗議活動，美國多州均有國民警衛隊進駐，由州長指揮，處理抗議情形，川普暫時不打算接管國民警衛隊；根據麥肯內尼的說法，聯邦政府將在國民警衛隊之外，另外部署聯邦資源，且麥肯內尼說，可使用的工具很多。

美國有線電視新聞網（CNN）取得川普在州長會議的錄音，指川普震怒，要求州長展現統治手段，「否則你看起來就像一堆混蛋，你必須逮捕並審判民眾。」

川普在全美抗議活動蔓延之際，並未出面對國民發表演說，而是在推特上不斷推文，要求主管地方治安的州政府態度強硬，處理暴力抗議事件；川普1日在白宮與州政府、司法部長等官員開會，討論情況，仍未出面，但川普推特不停，轉發暴力抗議者的施暴畫面，並稱「無政府主義者，我們都看著你們。」

記者詢問麥肯內尼，疫情大流行奪走美國十萬條人命，至少4000萬人失業，如今抗議行動在很多城市發生，「在國家陷入危機之際，總統去哪裡了？為何總統沒有公開發表談話（說明如何處理危機）？」

「總統持續領導國家」，麥肯內尼表示，總統已對此多次發表聲明，大約48小時前，總統說佛洛伊德的死亡是一場悲劇，對總統造成沈重打擊，總統鼓勵民眾在街頭進行和平抗議，但部分抗議民眾並未停止無政府狀態，需要行動加以制止，這就是總統正在做的事。

華盛頓特區稍早宣布1日宵禁時間將從晚間7時開始，麥肯內尼稍早在接受福斯新聞台訪問時，批評華府市長包瑟（Muriel Bowser）對發生在美國首都的抗議行動，立場不夠強硬，當昨天晚間看到抗議行動升級，為何直到晚間11時才宣布宵禁。

川普 白宮 宵禁

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