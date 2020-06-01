最新民調：白登領先川普 10個百分點

由美國廣播公司與華盛頓郵報(ABC/Washington Post)發表的最新民調顯示，民主黨準總統候選人、前副總統白登(Joe Biden)的支持度，對上現任的總統川普，領先十個百分點；然而，在所有註冊選民當中投票意願卻僅僅佔50%，這項結果顯示白登將面臨是否有能力激化選民、讓民眾再次對選舉產生熱情的挑戰，仍有疑問。

另一方面，尋求連任的川普所面臨的挑戰不只有經濟衰退，還有民眾對他數月來處理疫情的表現；民調顯示，民眾對於就業市場的認可度已經回到水準之下，大約落在45%至53%，而且自3月疫情爆發後更下滑7%。

目前民眾對於川普總統處理疫情和執政的表現，認可度還有46%，但不認可度在過去兩個月卻不斷地成長，已經達到53%，成長至少8%；川普在疫情爆發前還有43%的認可度，不認可度僅28%，兩邊的差距正在逐漸拉進，顯示選情似乎愈來愈膠著。

該民調由蘭格研究所(Langer Research Associates)製作，另一項令人意外的數據指出，仍有42%的民眾看好川普，46%看好白登；而民眾對川普的個人觀感更是毫無起色，調查顯示有6成的民眾不認為川普是個誠實、或是值得信任的人，這些民眾也不認為川普能洞悉問題的真正原因，或夠格被稱為一位稱職的總統。

儘管如此，仍有50%的民眾認為川普是一名強勢的領導人，和去年秋天相比成長6%，對照白登的43%仍保持些微勝利；面對川普處理經濟受疫情影響而衰退的過程，雖然認可度和今年3月時相比已經下滑5%，但還是有52%的民眾給予肯定。

白登的另一項優勢則是，有高達50%的民眾認為，白登能在疫情期間更有效的指揮聯邦政府並控制疫情，川普這方面支持度僅42%；對於能否有效的讓經濟復甦好轉，民眾對兩人的支持度則是持平，都是47%，但該調查同時也顯示，民眾認為疫情控制的重要性，仍遠高於經濟復甦。