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賞鳥非白人專屬 非裔鳥人網路串同好

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

賞鳥並非白人專屬愛好，不分種族都能同樂！賞鳥因需研讀大量鳥類資料與望遠鏡等昂貴的設備，普遍被認為是教育良好的白人才能擁有的娛樂。然而因紐約中央公園非裔賞鳥人被歧視，讓非裔鳥類愛好者們於在網路串聯，分享賞鳥經驗之餘呼籲賞鳥不應分種族。

意外引發關注

根據《BirdWatchin》，因應非裔賞鳥人在紐約中央公園被歧視事件，約30名非裔科學家、賞鳥人和野外探險家在推特以及Instagram發起「#BlackBirderWeek」活動，除了邀請非裔賞鳥愛好者談論賞鳥的成果及經驗，也邀請網友分享自己賞鳥的照片與影片。

網友對於活動反響熱烈，不少人分享了自己拍攝的鳥禽，或是在賞鳥時拍下的山林海濱美景，分享者除了部分專業的愛鳥人士，也有家長帶孩子踏青的合照。

於喬治亞南方大學研究海濱灰雀的研究生紐桑表示，這樣的活動可以讓過去相對零散的非裔賞鳥人和大自然愛好者找到歸屬，「希望對大自然有興趣的非裔人士可以了解，這個大自然不分種族，歡迎所有人來探索。」

不分種族享受大自然

賞鳥因需要研讀大量鳥類資料，甚至需要望遠鏡等較為昂貴的設備，因此普遍被認為是教育良好的白人才能擁有的娛樂。《富比世》提到，賞鳥本該是人人都可以享受的戶外活動，但因著先天上教育劣勢加上歧視，使得非裔賞鳥人難以找到歸屬感。

因為紐約中央公園的衝突事件，喚醒外界重視非裔賞鳥人長年飽受歧視的處境。中央公園事件的事主克里斯汀受訪時表示，在賞鳥時受到歧視，已經不是第一次。歷史最悠久的非營利鳥類研究組織「奧杜邦學會」的資深副總桑德勒身為白人女性，也呼籲大眾：「探索大自然的美好以及賞鳥的樂趣，應該是不分種族的歡迎所有人。」

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賞鳥 紐約

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