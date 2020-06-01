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暴力示威重創美國各大城市 重啟經濟路更難行

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
全美各地抗議警察濫權施暴，洛杉磯城中區有示威者用滑板猛砸餐廳玻璃洩憤。法新社
全美各地抗議警察濫權施暴，洛杉磯城中區有示威者用滑板猛砸餐廳玻璃洩憤。法新社

美國近日因一名非裔男子遭白人警察壓頸死亡，包括紐約、芝加哥洛杉磯在內多座城市湧現抗議潮，動盪不安的局勢使得原就有引發第二波疫情或出現經濟崩潰疑慮的解封之路更難走。

佛洛德在明尼亞波利斯被警察以膝蓋跪壓頸部逾八分鐘後喪命。部分憤怒的示威者闖進繁華購物區鬧事，包括洛杉磯比佛利山莊的羅迪歐大街和芝加哥的密西根大道，並縱火焚燒警車和政府建築。

彭博資訊報導，經濟正努力擺脫疫情帶來的冬眠期，原本的和平示威卻出現混亂景象，與市場樂觀氣氛---標普指數3月以來大漲36%，使成分股企業的估值升至20年來最高水準---形成鮮明對比。。

暴力事件促使亞馬遜公司減少送貨，芝加哥、洛杉磯和波特蘭等地有數處投遞站遭關閉。目標（Target）百貨先在明尼亞波利斯關掉32家門市，還打算在全美再關數十家，至少暫時如此。蘋果公司則發布聲明說，「以團隊安全健康為念，我們做成美國部分門市周日關閉的決定」。

縱火劫掠和警察揮警棍逮人的場景，可能逆轉企業主嘗試誘使顧客出門消費的努力。

Action Economics首席經濟學家恩格隆德說：「動亂可能對消費者信心的每日或每周表現產生較大影響，該指數4月中以來略見上升，但現在可能回檔直至6月初。」

疫情導致需大刪預算的城市幾乎無力額外負擔警員加班和維安措施的費用，以及抗議造成的損失。在示威抗議活動之前，聯準會和川普政府就已經承受壓力，應為各州和各市做得更多。

動亂給芝加哥原本預備周三重啟部分商業的計畫投下陰霾。芝加哥市長萊特福特已宣布晚間9時至上午6時的宵禁，限制僅在城中區居住或工作的人，或必要行業勞工，才能進入。在她的要求下，伊利諾州州長普利茲克在萊派遣了375名國民兵駐芝加哥。

萊特福特說，暴力事件迫使封城10周的芝加哥考慮延遲重啟商業。她說：「看到企業的辛勤努力、金錢和資源付之一炬，他們的財產只剩星火，令人心碎。」

根據華麗一里路協會（Magnificent Mile Association）執行長貝爾斯，芝加哥中央商業區約135家物業已遭受數百萬美元的財損，由於商家持續通報中，這個金額預料還會再攀升。

芝加哥 警察 洛杉磯

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