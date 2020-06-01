聽新聞
test
0:00 / 0:00

選戰強心針？川普攬功 見證火箭升空

聯合報 / 編譯羅方妤／報導
川普總統（左）與潘斯副總統專程在佛州甘迺迪太空中心觀看「獵鷹九號」火箭順利升空。（美聯社）
川普總統（左）與潘斯副總統專程在佛州甘迺迪太空中心觀看「獵鷹九號」火箭順利升空。（美聯社）

紐約時報報導，對美國總統川普而言，五月卅日成功升空的SpaceX火箭不僅再次印證美國的科技實力，他也希望，這次成功發射能在美國被疫情折磨數月後，為自己陷入困境的總統任期注入一劑強心針。

川普當場發表演說，表示這枚火箭象徵美國面對疾病、死亡和經濟困境時的抵禦能力，喚起阿波羅登月計畫的精神，並描繪一個重新崛起的美國。

川普無疑將火箭升空視為個人功勞和政治榮耀，在飛龍號機艙模型前進行競選式集會。他聲稱自己帶領美國重返太空，創造歷史，卻沒提到這項計畫經歷了小布希和歐巴馬兩位前總統的努力。

川普非常想將這個突破性時刻和自己連結，以致在因天候不佳取消發射的廿七日及火箭升空的卅日，他都來到現場。多數情況下，美國總統會避免參與火箭發射，因為發射常會延誤，總統在場也會讓工作人員蒙受必須勉強讓火箭升空的壓力。另外，萬一發射出意外，沒有任何總統會希望他就在現場。

過去美國僅兩位總統到現場看發射，一個是尼克森一九六九年視察阿波羅十二號升空，另一個是柯林頓一九九八年見證首位進地球軌道的葛倫重返太空。

這次發射無疑將成為川普的競選題材。他開心的邀功說：「這個地方四年前基本上是關閉的。而我們現在又是世界領袖了，這只是開始。我們將上火星，也將前往月球。」

火箭 川普 太空 紐約時報 柯林頓 火星 SpaceX 歐巴馬 疫情

延伸閱讀

紐時批川普火上澆油 唯恐天下不亂

美警殺黑人引發暴動 泰勒絲怒轟「11月換掉川普」

馬斯克轉彎？與川普越來越合拍

推特槓上川普？ 再度對川普貼文開刀

相關新聞

美SpaceX火箭載人升空 開啟太空旅行新時代

富豪企業家馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）打造的「獵鷹九號」火箭，五月卅日下午（台灣時間卅一日早上三時廿二分）成...

選戰強心針？川普攬功 見證火箭升空

紐約時報報導，對美國總統川普而言，五月卅日成功升空的SpaceX火箭不僅再次印證美國的科技實力，他也希望，這次成功發射能...

馬斯克...科技野心家 攀人生顛峰

馬斯克的SpaceX火箭成功把兩位美國太空人送上太空，讓他的創業生涯達到另一高峰，但也讓外界好奇，他是怎麼把一個狂野的構...

紐時批川普火上澆油 唯恐天下不亂

紐約時報報導，美國新冠肺炎死亡人數突破十萬，經濟遭受大蕭條以來最嚴重打擊，如今又發生明尼蘇達州非裔男子遭白人警察壓頸致死...

飛龍號升空 成川普邀功競選工具

紐約時報報導，對美國總統川普而言，30日成功升空的SpaceX火箭不僅再次印證美國的科技實力，他也希望，這次成功發射能在...

SpaceX成功發射火箭送人赴太空站 俄羅斯致賀

俄羅斯聯邦太空總署今天向美國太空探索科技公司（SpaceX）致賀，恭喜對方成功發射火箭送人赴國際太空站（ISS）。過去9...

想回健身房運動？ 這些防護不可少

運動愛好者先前因新冠疫情沒辦法到健身房，只好在家上網健身、跑步，如今，全美超過20州重啟健身房，勤運動的人們又可回到健身房，接受一對一指導、使用商業等級的器材。

民調：逾半數人不敢去健身房 政黨傾向也有差

儘管各州和地方政府逐漸允許企業恢復營運，美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)最新民調顯示，多數美國人不太可能在短期內去健身房、酒吧、餐廳、電影院或劇院。

馬斯克轉彎？與川普越來越合拍

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)質疑新冠肺炎的主流科學報導，並提倡用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)予以治療，他還批評州地方政府封鎖並稱此舉違反違憲；他近日主張與川普總統頗為相似，而且兩人都對火箭升空計畫情有獨鍾。

非裔民眾之死引抗爭 美種族歧視仍重

美國警方日前導致非裔民眾佛洛伊德死亡一案，再度撕開美國種族歧視傷口，使全美多處陷入暴力抗爭。明尼蘇達警方執法過當影片曝光後，在全美各地引起大規模暴力抗爭，多處商家、執法機構與車輛遭破壞與焚毀，州政府也紛紛宣布宵禁並動員國民兵。儘管涉案警察已經遭逮捕並將於6月1日出庭，但人民的怒火恐一時無法平息。

她為了老人年金將祖母屍體冰封16年 9年來詐領高達500多萬

孫女為了老人年金，竟把祖母屍體冷凍在家16年！日前美國賓州一名女子為了得到年邁祖母的老人年金，竟然不則手段將過世祖母的屍體，冷凍在家中的大型冰櫃中16年，直到要將房屋賣掉時，買主前來看屋，才發現這個驚天的秘密。

推特槓上川普？ 再度對川普貼文開刀

繼川普貼文上遭事實查核後，推特再度出招，將川普的貼文標記為「鼓吹暴力」。推特近日一反先前放任的管理立場，除了大動作審核川普推文，也加強審查其他國家領導人的貼文。因推特已接連兩次對川普貼文開鍘，也讓他們與川普之間的齟齬白熱化。

熱門新聞

讀賣：日本考慮放寬這4國公民的入境限制 台灣暫未入列

川普嗆退出WHO 杜紫宸：最大金主連譚德塞都換不下來

美暴動惡夜！洛杉磯、西雅圖等多個城市宣布實施宵禁

示威演變暴力衝突！加州州長宣布 洛杉磯進入緊急狀態

全美示威再擴大！16州25個城市宣布宵禁

川普威脅放狗咬人！華府市長：回到民權運動最黑暗場景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。