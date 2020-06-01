選戰強心針？川普攬功 見證火箭升空

紐約時報報導，對美國總統川普而言，五月卅日成功升空的SpaceX火箭不僅再次印證美國的科技實力，他也希望，這次成功發射能在美國被疫情折磨數月後，為自己陷入困境的總統任期注入一劑強心針。

川普當場發表演說，表示這枚火箭象徵美國面對疾病、死亡和經濟困境時的抵禦能力，喚起阿波羅登月計畫的精神，並描繪一個重新崛起的美國。

川普無疑將火箭升空視為個人功勞和政治榮耀，在飛龍號機艙模型前進行競選式集會。他聲稱自己帶領美國重返太空，創造歷史，卻沒提到這項計畫經歷了小布希和歐巴馬兩位前總統的努力。

川普非常想將這個突破性時刻和自己連結，以致在因天候不佳取消發射的廿七日及火箭升空的卅日，他都來到現場。多數情況下，美國總統會避免參與火箭發射，因為發射常會延誤，總統在場也會讓工作人員蒙受必須勉強讓火箭升空的壓力。另外，萬一發射出意外，沒有任何總統會希望他就在現場。

過去美國僅兩位總統到現場看發射，一個是尼克森一九六九年視察阿波羅十二號升空，另一個是柯林頓一九九八年見證首位進地球軌道的葛倫重返太空。

這次發射無疑將成為川普的競選題材。他開心的邀功說：「這個地方四年前基本上是關閉的。而我們現在又是世界領袖了，這只是開始。我們將上火星，也將前往月球。」