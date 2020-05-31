美半導體業爭取聯邦補助 維持對中國大陸領先優勢

美國半導體產業正加強遊說，向聯邦政府爭取數百億美元的建廠和研發補助，以力保美國的技術繼續領先中國大陸等高額補貼晶片業的國家。

華爾街日報報導，美國半導體產業協會（SIA）的370億美元補貼草案，將用於興建新晶片廠、各州爭取半導體投資和研發資金。

報導指出，SIA所提建議，包括投入50億美元聯邦資金補助興建一座半導體新廠，由政府與民間企業合資及營運。今年4月，美國晶片大廠英特爾執行長史旺（Bob Swan）曾致函國防部官員，表示願與五角大廈合作興建及營運半導體廠。

對於SIA的提案，英特爾拒絕評論。

川普政府和國會正全力應對雙重挑戰：降低美國對亞洲科技產品的依賴，以及提升對中國大陸的競爭力。新冠疫情已加劇這些疑慮，也再度引發政府在鼓勵創新方面應扮演何種角色的討論。

產業智庫資訊科技與創新基金會（ITIF）主席艾特金森（Robert Atkinson）表示：「美國與中國大陸的緊張升溫，已促使當局轉趨接受一項國家產業政策。以往，這種政策是為了保護鋼鐵業，但目前的共識是傾向協助追求先進技術的新興產業。」

業界官員認為，預期將通過的國防授權法案（NDAA）和其他科技法案將提供額外的新冠疫情紓困資金，可能有助推動這項補助提案。

儘管SIA的建議不太可能未經修正就被全盤接受，一些有影響力的議員和政府官員，包括商務部長羅斯、國務卿龐培歐，正在研議協助半導體產業的各種方法。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示：「我們正與國會和業界密切合作，確保美國半導體業的未來。」