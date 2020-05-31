SpaceX成功將人送到太空站 馬斯克再寫歷史

美國億萬富豪馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX）順利發射火箭，送人到太空站。馬斯克起初對火箭一竅不通，如今卻帶領SpaceX寫下歷史，不禁讓外界好奇，他是怎麼辦到的？

SpaceX昨天順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把搭載美國太空人班肯（Bob Behnken）與赫爾利（Douglas Hurley）的全新「飛龍號」（Crew Dragon）太空船，送到國際太空站（ISS），於今天接合。

SpaceX因此成為首間成功執行這類任務的私營企業。這也是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人睽違9年，首次利用美國製火箭在美國本土發射升空，展開太空飛行任務。

綜合紐約時報（The New York Times）和今日美國報（USA Today）報導，48歲的馬斯克（Elon Musk）帶領SpaceX寫下歷史，但事實上，這位身家350億美元的富豪在創業初期對火箭一無所知，如今卻站上生涯新高峰，令人不禁好奇，他是怎麼辦到的？

這必須從他的出生背景說起。馬斯克出生於南非，母親是模特兒，父親是工程師。他從小就對閱讀、科技和電腦有著濃厚興趣，自少年時期就開始寫電腦程式。

馬斯克在賓州大學（University of Pennsylvania）拿到物理和經濟雙學位後，繼續到史丹佛大學（Stanford University）攻讀碩士，但還沒畢業，就決心創業。

1995年，馬斯克創立網路檢索公司Zip2，1999年以3億美元，將Zip2賣給康柏電腦公司（Compaq ComputerCorp.），同年他創立網路金融服務公司X.com，也就是支付平台PayPal的前身。2002年，這家企業被電子海灣（eBay）以15億美元收購，馬斯克因此獲得1億6000萬美元，讓他得以獨自投資創立夢想已久的SpaceX。

為實現太空夢想，馬斯克起初想買改裝的俄羅斯彈道飛彈，但價錢太貴，且難與俄國人共事，他去了俄國兩三趟後，發覺必定有更好的辦法，解決火箭升空問題，因此於2002年創辦SpaceX。

自2012年以來，「獵鷹9號」已完成20次送「飛龍號」（Dragon）前往ISS的任務，也曾將無人乘坐的新「飛龍號」送往ISS，奠定這次把班肯與赫爾利送到ISS的基礎。

佛州航太機構Space Florida負責政府與對外關係的副總裁凱強姆（Dale Ketcham）說，馬斯克能運用現有人事物和基本物理學，辦好一件大事，令人欽佩。