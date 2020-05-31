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紐時批川普火上澆油 唯恐天下不亂

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
華府示威者5月30日朝警察扔鞭炮後，鞭炮在警察腳下爆炸。（法新社）
華府示威者5月30日朝警察扔鞭炮後，鞭炮在警察腳下爆炸。（法新社）

紐約時報報導，美國新冠肺炎死亡人數突破十萬，經濟遭受大蕭條以來最嚴重打擊，如今又發生明尼蘇達州非裔男子遭白人警察壓頸致死，引燃全國怒火，如果是美國其他總統面臨這種情況，通常會設法使情勢降溫，現任總統川普卻是火上澆油，不是威脅對民眾開槍，就是宣稱要出動軍隊，還藉機修理民主黨的州長和市長處理示威態度「軟弱」，卻不肯說一句能平息眾怒安撫民情的話。

川普從掌權以來，就展現出他要衝突而非和解，他是戰士而非調人。美國有很大部分民眾被這種特質吸引，認為川普願意挑戰牢不可破的既成體制。

但疫情、經濟和種族衝突危機接踵而來，使川普窮於應付。華盛頓郵報民調顯示，川普在11月總統大選中，支持率落後於民主黨總統參選人拜登十個百分點（53%對43%），川普必須奮力穩住選情。

共和黨籍前佛州聯邦眾議員柯貝羅對川普持批評態度，他說：「川普似乎比先前更不了解美國所處的艱難情況。在美國最需要療癒時，他卻關注自己與他所謂敵人之間無足輕重的私人恩怨。」

紐約大學研究美國歷任總統的歷史學者納夫塔利說：「我每天都在想，美國社會為何分裂、如何分裂，以及我們能做什麼來阻止。最近這些災難都跟川普很有關係，他是個歹毒的騙子，活著就是為了利用我們的弱點。」

美國新冠肺炎死亡人數超過十萬時，川普除了下令白宮降半旗之外，並未率領全國哀悼，只在推特上發了一則貼文，而且只在媒體問到時發表簡短意見。美國一些州長不准宗教場所恢復舉辦聚會，川普不與州長協商達成共識，而是揚言「撤銷」這些州長的命令。

過去一周，川普到處引戰，對付社群媒體，退出世衛組織，面對白宮門口的示威者，他威脅要放惡犬咬人。

美國霍夫斯特拉大學美國總統研究中心主任柏斯說：「總統的危機領導力絕不只是上社交媒體不負責任地放話。」

明尼蘇達州明尼亞波利斯市非裔男子遭白人警察壓頸致死，引發暴動，川普最初的回應是威脅派軍隊鎮壓。川普5月29日早上發推文說：「哪裡有破壞，就朝那裡開槍。」

就連川普的一些支持者也對這則貼文不滿。電視節目主持人李維拉說：「這什麼貼文？六年級生寫的嗎？不能火上澆油啊。」

川普 新冠肺炎 紐約時報

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