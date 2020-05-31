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飛龍號升空 成川普邀功競選工具

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國SpaceX獵鷹九號火箭搭載飛龍號太空船，於五月卅日在佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射升空。（法新社）
美國SpaceX獵鷹九號火箭搭載飛龍號太空船，於五月卅日在佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射升空。（法新社）

紐約時報報導，對美國總統川普而言，30日成功升空的SpaceX火箭不僅再次印證美國的科技實力，他也希望，這次成功發射能在美國被疫情折磨數月後，為自己陷入困境的總統任期注入一劑強心針。

川普特地從華府趕往佛州，見證民間企業製造的獵鷹九號火箭發射，並當場發表演說，表示這枚火箭象徵美國面對疾病、死亡和經濟困境時的抵禦能力，喚起阿波羅登月計畫的精神，並描繪一個重新崛起的美國。

川普無疑將火箭升空視為個人功勞和政治榮耀，在剛升空的飛龍號機艙模型前進行一場競選式集會。他聲稱自己帶領美國重返太空，創造了歷史，卻沒有提到這項計畫經歷了小布希和歐巴馬2位前總統的努力。

川普表示：「火箭發射成功，提醒我們美國一直超越嚴峻挑戰。將美國人送上太空的決心，會讓我們戰勝疫情。沒有任何東西能讓美國人退縮，包括重力。」

川普非常想將這個突破性時刻和自己連結，以致在因天候不佳取消發射的27日及火箭升空的30日，他都來到現場。多數情況下，美國總統會避免參與火箭發射，因為發射常會延誤，總統在場也會讓工作人員蒙受必須勉強讓火箭升空的壓力。另外，萬一發射出意外，沒有任何總統會希望他就在現場。

過去在美國歷史上，只有兩位總統到現場看火箭發射，一個是尼克森在1969年視察阿波羅12號升空，另一個是柯林頓在1998年見證首位進入地球軌道的葛倫重返太空。

這次發射無疑將成為川普的競選題材。他開心的邀功說：「這個地方四年前基本上是關閉的。太空計畫結束。太空梭計畫死亡。而我們現在又是世界領袖了，這只是開始。我們將上火星，也將前往月球。」

川普說：「我3年半前上任時，太空總署失去方向、熱情、活力和抱負。上屆政府淘汰了太空梭。」

紐時指出，川普雖提出重返月球並前往火星計畫，但30日的商業火箭發射，源於歐巴馬和小布希2位前總統。小布希決定淘汰老舊太空梭，開啟商業運載計畫，付款給SpaceX等民營公司開發更便宜的太空船，歐巴馬在2011年決定由民間企業研發火箭載運太空人。然而，川普完全不提2位前總統的功勞，而且他30日邀請到現場見證火箭發射的聯邦和州政府官員及16名國會議員，全部都是共和黨人。

美國總統川普。（法新社）
美國總統川普。（法新社）

火箭 太空人 川普

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